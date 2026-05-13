Hayden Panettiere, actrița pe care o știm din serialul „Heroes”, se pregătește să lanseze un nou volum de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, pe 19 mai. Și, din câte se pare, nu se ferește să vorbească deschis despre cele mai dificile momente din viața ei, de la lupta cu depresia postpartum la dependențele care i-au marcat existența. Este o poveste despre vulnerabilitate, curaj și, din păcate, despre consecințele dureroase ale onestității.

Lupta cu depresia postpartum si consecintele neasteptate

Între noi fie vorba, câte dintre voi nu ați simțit presiunea de a fi „perfecte” în orice moment, mai ales după naștere? Ei bine, Hayden a avut curajul să vorbească despre o experiență extrem de personală și vulnerabilă: depresia postpartum, care a lovit-o după nașterea fiicei sale, Kaya, în 2011, pe când era într-o relație cu fostul boxer profesionist Wladimir Klitschko. Într-un fragment din cartea sa, publicat de The Cut, actrița povestește cum, în acea perioadă, abuza de alcool și lua medicamente pentru insomnie.

Situația a escaladat în timpul filmărilor pentru sezonul 4 din „Nashville”, când Hayden s-a simțit „ca un zombie”. A luat un pui de somn înainte de a filma, crezând că așa va reuși să scape de efectele medicamentelor. „Două ore mai târziu, m-am trezit în spital”, scrie ea, amintind că o asistentă i-a spus că un coleg a chemat ambulanța pentru că nu a putut să o trezească. Este un moment care te face să te gândești la cât de fragili putem fi, mai ales când trecem prin momente atât de intense.

Ce a costat-o sinceritatea. Un brand celebru a rupt contractul

Firește, problemele ei de sănătate au stârnit îngrijorare. Producătorii serialului „Nashville” au decis să-i prioritizeze bunăstarea, scriind temporar personajul ei din scenariu pentru a-i permite să meargă la dezintoxicare. Numai că, dacă ieșirea din serial a fost temporară, același lucru nu s-a putut spune despre colaborarea cu un brand popular de produse de îngrijire a pielii.

Theblast a publicat de curând un material care arată că, deși Hayden a emis o declarație publică despre situația ei, primind un val de susținere din partea publicului și a presei, „o parte a carierei mele de care ajunsesem să depind a avut de suferit. Neutrogena mi-a anulat contractul de lungă durată și a fost o altă lovitură într-un an care nu-mi dăduse aproape nimic altceva”, a regretat Panettiere. Colaborarea ei cu Neutrogena, care dura de mult timp și includea diverse campanii publicitare, s-a încheiat în 2015. Este o decizie care te lasă cu un gust amar, mai ales când te gândești la vulnerabilitatea cu care a ales să se expună.

„Am vrut să fiu brutal, dureros de sinceră”

Hayden a vorbit pentru prima dată despre încheierea contractului cu Neutrogena într-un interviu pentru US Weekly, publicat pe 6 mai. Întrebată dacă anumite capitole din memoriile sale au fost mai greu de scris, actrița a explicat că întregul proces a fost „foarte înfricoșător”, pe măsură ce își punea pe hârtie abuzurile și traumele. „Am vrut să fiu brutal, dureros de sinceră. Când am fost sinceră despre depresia postpartum la Live With Kelly and Michael [în 2015], repercusiunile au fost șocante”, a mărturisit Panettiere.

Ea nu s-a așteptat ca, după interviu, să primească un telefon în care i s-a spus: „Neutrogena vrea să te concedieze. Nu sunt de acord cu asta”. Hayden a subliniat că a fost extrem de uimită și dezamăgită de lipsa de înțelegere a brandului, adăugând: „Dintre toate lucrurile, cum pot să mă judece pentru ceva atât de uman și atât de real?”. Este o întrebare pe care, probabil, multe dintre noi ne-am pus-o în fața unor situații similare.

Renuntarea la custodie si cercul vicios

Sinceritatea lui Panettiere a continuat într-o apariție recentă la podcastul „On Purpose” al lui Jay Shetty. Acolo, actrița a clarificat ce s-a întâmplat când a renunțat la custodia totală a fiicei sale, acum câțiva ani. A explicat că nu a fost forțată să semneze acordul în 2018 și a demontat teoriile conform cărora nu-i mai păsa de fiica ei. Hayden a accentuat că renunțarea la custodia totală a fost necesară pentru a primi ajutorul de care avea nevoie pentru a-și învinge dependențele.

În alt interviu, Panettiere a reiterat sentimente similare, menționând că pierderea custodiei fiicei sale a fost un „coșmar viu”, dar a trebuit să o facă pentru binele copilului. Actrița a declarat că fusese blocată într-un „ciclu oribil” de depresie, anxietate, alcoolism și multe altele. Este o decizie greu de imaginat, dar care arată, până la urmă, o forță interioară incredibilă, curajul de a te pune pe tine pe primul loc pentru a putea fi, apoi, acolo pentru cei dragi.

Interventia familiei si drumul spre vindecare

Lupta lui Panettiere cu dependențele a continuat și în 2024, când The Blast a relatat că un membru al familiei a organizat o intervenție pentru a o determina să intre într-un program de reabilitare. Incidentul, potrivit unei surse, a avut loc pe 6 octombrie 2024, la câteva săptămâni după ce fanii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la actriță. Aceasta stârnise îngrijorare pe 18 septembrie 2024, din cauza comportamentului ei ciudat dintr-un interviu. Mulți au suspectat că Panettiere se întorsese la vechile ei obiceiuri, dar ea a respins teoriile despre abuzul de substanțe câteva zile mai târziu, punându-și comportamentul pe seama epuizării.

totusi o sursă a menționat că un membru al familiei a organizat o intervenție și chiar l-a dat afară din casă pe Brian Hickerson, iubitul de atunci al lui Panettiere. Fostul cuplu avusese o relație tumultuoasă, marcată de mai multe incidente de violență domestică. Este o poveste care ne arată că drumul spre vindecare este adesea presărat cu obstacole, dar și că susținerea celor dragi poate face o diferență enormă. Și, până la urmă, nu e vorba despre a fi perfectă, ci despre a fi autentică, despre a te ridica de fiecare dată când cazi.