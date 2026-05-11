Ai observat vreodata cum cele mai frumoase vesti vin adesea in cele mai simple moduri? Maluma, la cei 32 de ani ai sai, tocmai a confirmat ca el si iubita lui, Susana Gomez, se pregatesc sa devina parinti pentru a doua oara.

O imagine care face cat o mie de cuvinte

Fara comunicate oficiale lungi sau sedinte foto extravagante, artistul a ales sa impartaseasca bucuria printr-o fotografie de familie. In imaginea alb-negru (un detaliu estetic foarte intim), el saruta burtica Susanei, in timp ce in cadru apare si prima lor fiica, Paris. Nici macar nu a folosit cuvinte pentru descrierea postarii.

A lasat doar un simplu emoji cu o inima albastra.

Reactiile din mediul online nu au intarziat sa apara, iar fanii au umplut sectiunea de comentarii cu mesaje de sustinere. Printre reactiile admiratorilor s-au numarat exact aceste cuvinte: „Cel mai frumos cadou!”, „O binecuvântare! Sunteți atât de norocoși”, dar si „Cuplul meu favorit!”.

O poveste de iubire departe de ochii lumii

Relatia lor a crescut natural, departe de dramele specifice showbizului. Cei doi au fost fotografiati impreuna prima data in 2020. Numai ca si-au oficializat legatura pe Instagram abia in decembrie 2021.

Intr-un articol recent semnat de Unica, se subliniaza ca amandoi sunt originari din Medellin, Columbia, impartasind o mandrie profunda pentru radacinile lor. Susana, in varsta de 33 de ani, este o arhitecta si designer de interior extrem de apreciata in tara ei natala.

In octombrie 2023, vestea primului copil a fost data publicului prin intermediul videoclipului piesei „Procura”. Iar in martie 2024, au primit-o in viata lor pe fiica lor, care poarta numele Paris Londono Gomez.

Curajul de a vorbi despre vulnerabilitate

Dar lucrurile nu au fost mereu roz, iar aici intervine acea sinceritate pe care o apreciem atat de mult. Cati dintre tatici au curajul sa recunoasca public ca venirea pe lume a unui copil vine la pachet cu o anxietate coplesitoare?

Sa fim sincere, sanatatea mintala a proaspetilor parinti este inca un subiect dezbatut prea putin. Maluma a ales sa rupa tacerea in cadrul podcastului „In Your Dreams”, gazduit de Owen Thiele. Acolo a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viata lui in ultimele luni.

„După ce s-a născut Paris, am început să am atacuri de panică. Nu am avut niciodată atacuri de panică în viața mea, așa că a fost o experiență foarte dificilă. Am mers la tot felul de terapeuți. Știi cum e. Începi să bați la toate ușile ca să vezi ce funcționează cel mai bine”, a povestit cantaretul in fata microfonului.

Intre noi fie vorba, cand auzi un star international ca povesteste despre o vulnerabilitate atat de umana, parca te simti mai putin singura in propriile provocari. Aceasta perioada de tranzitie l-a facut sa isi puna intrebari serioase despre viitorul sau ca tata si despre impactul starii sale asupra familiei.

„Aveam această povară enormă în cap care nu dispărea niciodată. Așa că m-am luptat luni și luni, dar slavă Domnului că am avut cel mai bun ajutor. În vremurile astea chiar cred în îngeri”, a mai adaugat el in timpul interviului.

Si acesti ingeri nu sunt altceva decat reteaua lui de sprijin emotional. Maluma a recunoscut ca recuperarea sa s-a bazat enorm pe oamenii dragi.

„Știi, oamenii aceia care apar pur și simplu în viața ta și te ajută să treci prin toate astea. Asta este familia mea. Asta este Susie, iubita mea. Sunt părinții mei. Este echipa mea care e aici pentru mine. Mă susțin”, a concluzionat artistul, subliniind ca vindecarea incepe mereu acasa, alaturi de partenera si de parinti.