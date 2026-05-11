Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți la un thriller de acțiune și să te întrebi cât din poveste este realitate și cât este doar dramă adăugată pentru efect? Te-ai așezat confortabil pe canapea să vezi cel mai nou succes de pe Netflix, dar ceea ce pare a fi doar un scenariu plin de adrenalină a declanșat un scandal uriaș în viața reală. Matt Damon și Ben Affleck sunt dați în judecată de ofițerii de poliție din Florida pentru defăimare, din cauza filmului lor, „The Rip”.

Povestea reala si acuzatiile politistilor

Filmul, lansat pe platforma de streaming Netflix în ianuarie 2026 și produs de compania celor doi actori celebri, Artists Equity, are la bază un caz real extrem de mediatizat. Este vorba despre dosarul de droguri din Miami Lakes din luna iunie a anului 2016. Atunci, ofițerii Biroului Șerifului din Miami-Dade, printre care Jonathan Santana și Jason Smith, au confiscat peste 21 de milioane de dolari cash (cu sume care au ajuns chiar la 24 de milioane în unele rapoarte apărute în presă). Banii erau ascunși în găleți de cinci galoane, direct în podul unei case, marcând cea mai mare sumă confiscată vreodată în istoria departamentului Miami-Dade. Doi frați, Luis Hernandez-Gonzalez și Salma Hernandez, suspecți de trafic de marijuana, au fost arestați în legătură cu acea razie.

Și exact aici a apărut problema.

Deși Santana și Smith nu sunt numiți direct în producție, ei susțin că personajele jucate de Matt Damon (care îl interpretează pe Lt. Dane Dumars) și Ben Affleck (în rolul Det. Sgt. J.D. Byrne) sunt strâns legate de ei. Într-un articol recent semnat de Theblast, aflăm că polițiștii au depus o plângere prin care invocă defăimarea per se și defăimarea prin implicație. Documentul oficial obținut de presa de peste ocean notează clar: „Telespectatorii asociază Departamentul de Poliție Miami-Dade și Reclamanții cu portretizările corupte din «The Rip»”.

Să fim sincere, nimeni nu vrea ca munca sa de o viață să fie pusă la îndoială. Ofițerul Santana a explicat situația foarte direct într-un interviu acordat pentru 7 News Miami: „Când furi ceva, sustragi ceva. Noi nu am furat niciodată un dolar”. El a povestit cum, de la laudele primite acum 10 ani pentru munca sa, a ajuns subiect de glume de când a apărut filmul, colegii și cunoscuții întrebându-l, pe bune: „Practic spunând, știi, câte găleți de bani am furat?”.

Cat e adevar si cat e scenariu de film

Producția îi urmărește pe ofițeri descoperind o cantitate masivă de bani, moment care le testează loialitatea și încrederea, dezvăluind în același timp corupția din cadrul departamentului. Distribuția este completată de nume cunoscute precum Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle și Catalina Sandino Moreno. Numai că polițiștii spun că limitele morale și profesionale au fost complet șterse în scenariu, dând ca exemplu o scenă intensă în care personajul lui Affleck ucide un agent DEA.

Deși la începutul peliculei se menționează că acțiunea este inspirată din fapte reale, reclamanții spun în plângerea lor că singurul adevăr din tot filmul este că „o mare confiscare a avut loc”. Dincolo de asta, ei subliniază ferm că „evenimentele prezentate în film nu s-au întâmplat”.

Iar lucrurile au devenit și mai tensionate la finalul anului trecut. Avocații lui Santana și Smith au trimis o scrisoare de încetare (cease-and-desist) în luna decembrie, cerând ca producția să nu fie lansată publicului. Răspunsul a venit abia după ce pelicula a intrat deja pe Netflix pe 16 ianuarie, catalogând cererile ofițerilor drept „nefondate”. Casa de producție a ținut să precizeze în răspunsul oficial: „Filmul nu l-a numit în mod expres pe Sergentul Smith și nu a existat nicio implicație că Reclamanții s-au angajat în vreo abatere în film”.

Cum s-au pregatit actorii pentru roluri

Avocatul polițiștilor, Ignacio Alvarez, nu a lăsat lucrurile așa și a declarat pentru presă: „Au portretizat ofițerii de poliție ca fiind corupți, i-au portretizat pe clienții mei ca fiind corupți. Acum reputațiile lor sunt rănite”.

Între noi fie vorba, dacă ai deschis recent aplicația Netflix România, probabil ai văzut deja titlul în topul recomandărilor, fiind genul de thriller de acțiune perfect pentru relaxarea de weekend. Interesant este că, într-un interviu acordat în ianuarie emisiunii TODAY, Matt Damon și Ben Affleck au povestit cum au petrecut timp în Miami cu ofițeri reali pentru a se documenta și a se pregăti pentru roluri. Ba mai mult, au dezvăluit că unii dintre acești ofițeri chiar apar în film în roluri secundare.

Scenaristul și regizorul Joe Carnahan a explicat pentru publicația Gold Derby că ideea peliculei i-a venit de la prietenul său, Chris Casiano, care i-a arătat poze de la o razie pe care a condus-o alături de echipa sa. „Când mi-a arătat fotografiile cu containerele din perete pe care le-au scos cu barosul, am spus: «Uau»”, a povestit Carnahan, adăugând că i s-a părut foarte cinematică ideea unor ofițeri care numără milioane de dolari cash. Până în acest moment, avocații lui Damon și Affleck nu au depus un răspuns oficial la procesul intentat în instanță.