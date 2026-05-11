După două decenii în care a interpretat-o pe Valerie Cherish, personajul ei iconic din serialul „The Comeback”, Lisa Kudrow își ia adio. Actrița cunoscută pentru rolul Phoebe Buffay din „Friends” a explorat, prin intermediul Valeriei, o poveste de reziliență și umor, care a rezonat cu multe dintre noi, femeile moderne, confruntate cu presiunile de a fi mereu în lumina reflectoarelor, chiar și în viața de zi cu zi.

Cum a început povestea Valeriei Cherish

Când Lisa Kudrow și Michael Patrick King au propus „The Comeback” celor de la HBO, la începutul anilor 2000, ideea părea un succes garantat. King tocmai terminase de scris finalul în două părți al serialului „Sex and the City”, iar Kudrow își încheia cele 10 sezoane dintr-un mic serial numit „Friends”. Conceptul a fost prezentat ca o satiră hollywoodiană, iar primul sezon o urmărește pe Valerie Cherish, o vedetă de sitcom „demodată”, care încearcă să-și recapete faima cu un nou rol. Între noi fie vorba, ți s-a întâmplat și ție să simți că trebuie să te reinventezi constant?

Serialul, filmat ca „material brut” surprins de o echipă de cameramani care o urmăresc pe Cherish pentru un reality TV, oferea o perspectivă directă asupra disperării și iluziilor unei actrițe (aproape) active. Deși Kudrow a obținut o nominalizare la Emmy pentru interpretarea ei, serialul nu a atras un public numeros. Era considerat prea cinic, prea meta, poate prea avangardist, apărând înainte de valul de „Real Housewives” și „comedii cringe” care au urmat.

De la anulare la statut de fenomen cultural

HBO a anulat serialul după un singur sezon. Numai că, așa cum se întâmplă adesea cu producțiile cu adevărat inovatoare, „The Comeback” a devenit un fenomen cult, aclamat de o comunitate mică, dar dedicată, ca o capodoperă neînțeleasă. Rețeaua a readus serialul pentru un al doilea sezon, difuzat în 2014. „Mulțumesc HBO că ne-a anulat”, a declarat Kudrow pentru Vogue. „Pentru că The Comeback a putut deveni ceva complet diferit de ceea ce am prevăzut inițial.”

Arca personajului Valerie Cherish a ajuns să reflecte diversele încercări și tribulații ale Hollywood-ului din ultimii 20 de ani. Primul sezon a fost ancorat în anxietățile lui Michael Patrick King despre ascensiunea reality TV-ului, în timp ce al doilea sezon a abordat creșterea platformelor de streaming și declinul sitcom-urilor în favoarea dramelor mai „gritty”. Deși finalul sezonului doi părea să-i ofere lui Cherish un final fericit, cu un premiu Emmy și o viață personală echilibrată, King și Kudrow au lăsat întotdeauna ușa deschisă pentru mai mult.

Valerie Cherish și inteligența artificială. Un nou început?

„Cred că Lisa, în rolul Valeriei, ar putea fi hilară făcând orice, stând la coadă la Whole Foods, luând un smoothie, mergând la un retreat de yoga”, spune King. „Dar, deși toate aceste lucruri ar putea fi amuzante întâmplător, aveam nevoie de un motiv suficient de mare pentru a justifica readucerea Valeriei.” Iar pentru sezonul trei, pe care HBO l-a aprobat imediat, King a venit cu ideea ca Valerie Cherish să accepte să joace în primul sitcom scris de inteligența artificială, „How’s That?”.

Până la final, când este încurajată să vorbească despre cum AI nu poate înlocui scriitorii reali, acțiunile ei atrag mânia directorului de rețea Brandon Wallick (Andrew Scott), dar îi câștigă respectul amabilului showrunner Jack Stevens (Bradley Whitford), care o distribuie ulterior pe Cherish în următorul său serial de succes, „The Judge’s Table”. Un detaliu, dar unul care schimbă totul. Multe dintre noi ne confruntăm cu dileme similare în carieră, nu-i așa?

„Nu a trebuit niciodată să fiu de acord să fiu umilită”

Într-o revenire la începutul primului sezon, serialul se încheie cu Cherish stând la ultimul ei interviu cu realizatoarea de documentare Jane (Laura Silverman). „Valerie, te-am urmărit timp de 20 de ani într-o industrie care nu ți-a oferit nimic altceva decât umilință”, spune Jane din spatele camerei. „Nu știu cum ai continuat.” Cherish arată nedumerită. „Nu e amuzant? Eu nu am simțit niciodată asta”, spune ea. „Cred că trebuie să fii de acord să fii umilit, iar eu nu am semnat niciodată pentru asta.”

„Jane a văzut-o clar pe Valerie ca pe o victimă, dar ea pur și simplu nu se vedea așa”, explică Kudrow. „Ea refuză să facă asta.” Și exact asta e cheia. Această perspectivă, deloc cringey, cum ar crede unii. Kudrow a mărturisit că alți actori îi spuneau după primul sezon că trebuiau să urmărească serialul printre degete, simțind durerea Valeriei. „Eu doar mă uitam la ei de genul, Durere? Huh? Nu am simțit niciodată durere jucând-o pe Valerie, pentru că Valerie nu simte durere.”

Este o chestiune de percepție, nu-i așa? Părerea ta reflectă ceea ce aduci tu la masă, pentru că nu există muzică sau râsete care să-ți spună cum să te simți. Și asta îi face pe oameni să se simtă inconfortabil în situațiile în care Valerie pur și simplu se scutură de praf și merge mai departe. Este ea iluzorie sau rezilientă? Poate ambele, dar ne inspiră să ne privim propriile lupte cu o doză de umor și auto-compasiune.

Lisa Kudrow a subliniat că finalul sezonului trei, care este acum disponibil pe HBO Max, marchează un adio definitiv pentru Valerie Cherish. „Există ceva frumos, care încheie un cerc, în aceste trei sezoane”, explică actrița. „Se simte ca o trilogie conținută, care spune o poveste completă. Am început cu reality TV, când acesta era evenimentul de extincție cu care se confrunta industria noastră. Acum suntem la un alt eveniment de extincție cu AI. Dar, la fel cum reality TV-ul nu a ucis până la urmă televiziunea scenarizată, spunem că, sperăm, AI nu va fi sfârșitul a totul.”

Această abordare este, până la urmă, foarte valeriană. Să te adaptezi, să creezi propria ta realitate și să faci cumva ca totul să fie bine. Un sfat pe care, să fim sincere, îl putem aplica și noi în viața de zi cu zi, nu doar la Hollywood.