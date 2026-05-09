Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți în oglindă și să simți că fața ta pur și simplu nu se potrivește cu filtrele pe care le vezi online? Să fim sincere, aproape toate am testat măcar o dată un filtru de netezire pe telefon. Dar acum, lucrurile au mers mult mai departe, iar aplicațiile de inteligență artificială rescriu complet regulile jocului, împingând femeile spre o zonă a perfecțiunii absolut imposibil de atins în realitate.

Goana dupa perfectiunea digitala

Internetul a creat o nouă ierarhie a frumuseții, iar în vârful ei stă femeia „Stacey” (sau „Stacy” în SUA). Termenul a apărut inițial în comunitățile online masculine, dar a fost adoptat rapid de fete. Pentru a fi o Stacey, ai nevoie de un set strict de atribute: ochi mari, pomeți ridicați, un IMC (indice de masă corporală) scăzut, un nas cârn și buze pline. Fără ele, ești doar o „Becky” obișnuită.

Și exact aici intervine industria transformărilor extreme.

Alorah Ziva, o creatoare de conținut de doar 18 ani, s-a autodeclarat numărul 1 în rândul femeilor care practică „looksmaxxing” (procesul de maximizare a aspectului fizic). Tânăra are 20 de milioane de aprecieri pe TikTok, aproape 250.000 de urmăritori pe Instagram și le oferă fanilor sfaturi despre cum să îi urmeze pașii pentru 79 de dolari (sau 58 de lire sterline) pe lună. Ziva a devenit cunoscută la 16 ani, când a apărut într-un live cu influencerul Clavicular (Braden Peters), un tânăr care promovează zdrobirea oaselor și extensiile de bărbie. Ulterior, ea a susținut că acesta a agresat-o și i-a injectat în obraji Aqualyx (o substanță pentru dizolvarea grăsimii).

Iar fetele de pe forumuri sunt dispuse la orice sacrificiu. O utilizatoare de pe Reddit a scris recent: „Vreau să fiu considerată o Stacey. Se doresc și sfaturi pentru operații! Am vrut mai mult de la viață și știu că privilegiul frumuseții există. Așa că am decis că, dacă nu-mi place ce am primit, mă voi îmbunătăți, pentru că mă pot schimba pe mine, nu îi pot schimba pe alții”.

„Grăsimea distruge totul”, a adăugat o altă persoană pe același forum.

Cum ne scaneaza aplicatiile defectele

Pe baza informațiilor publicate de Independent, aflăm exact cum se simte pe propria piele această presiune. Testând Grok, inteligența artificială dezvoltată de Elon Musk, autoarea materialului descrie șocul vizual al propriei transformări digitale: „Mă uit la fața mea, dar nu arată ca mine. Are o netezime stranie, ca o păpușă Barbie cu ochi umani instalați. Nasul meu este nefiresc de îngust, buzele mele sunt umflate și obraznice. Obrajii îmi sunt ușor scofâlciți, ca și cum aș fi petrecut săptămâni refuzând să mănânc cum trebuie. Dacă aș vedea asta în oglindă mâine, aș țipa”.

Pentru o sumă modică, aplicații precum Umax și Glowdess îți generează o versiune de nota 10/10 a ta, apoi te trimit spre linkuri cu produse care să îți corecteze defectele. Analiza făcută de Grok în mai puțin de cinci secunde i-a sugerat jurnalistei o rinoplastie subtilă, filler pentru cearcăne, filler pentru etajul mijlociu al feței și rafinarea maxilarului mestecând gumă foarte tare zilnic timp de un an. Verdictul AI-ului a fost direct: „Ești de un 7-7.5/10 solid în mod natural, cu potențial clar de a atinge un 8.5+ ușor, cu efort inteligent și consecvent”.

Colega ei de apartament a reacționat imediat văzând poza editată: „Mi se pare că te-a făcut să arăți mai în vârstă cumva”. Numai că lista de „defecte” generate de AI a continuat: acnee, buze subțiri, corp nesculptat, păr plat, obraji neconturați, postură proastă și sprâncene nevopsite, deși în poza originală purta machiaj complet și avea Botox recent injectat.

Impactul in cabinetele medicilor esteticieni

Această deconectare de la realitate ajunge direct pe masa de operație. Medicul chirurg plastician Nora Nugent explică fenomenul: „Este o pantă alunecoasă, deoarece se poate transforma într-o deconectare între realitate și AI. Poți fi atras în urmărirea imposibilului, vedem o creștere a acelor imagini”. Medicul a povestit cum un client a cerut implanturi în bărbie, obraji și maxilar doar pentru că un AI i-a spus că are nevoie de ele. „Nu ai pune niciodată cuiva atâtea implanturi în față. Fie ai arăta ca un balon, fie total supraconturat cu trăsături foarte exagerate. Există o limită unde încetează să mai fie bine și se transformă în ceva ciudat”, adaugă specialista.

Între noi fie vorba, această presiune a ajuns rapid și în clinicile estetice din România, unde medicii se confruntă cu tinere care vin cu poze generate de AI pe telefon, cerând proceduri complexe care sar de 2.000 de euro, doar pentru a bifa un ideal imposibil.

Ellen Atlanta, autoarea cărții Pixel Flesh: How Toxic Beauty Culture Harms Women, subliniază mecanismul financiar din spate. „Looksmaxxing-ul în aceste culturi este văzut ca un răspuns foarte rațional pentru a genera statut și bogăție. Influencerii și celebritățile au identificat această față singulară ca o cale spre succes. Și, clar, funcționează. Așa că este destul de greu să argumentezi împotriva acestui lucru”. Scriitoarea avertizează asupra capcanei: „Industria cucerește o altă parte din tine, începe să găsească bucăți din ce în ce mai mici pe care să le rupă pentru ca tu să le analizezi și să decizi că sunt greșite. Fetele sunt îngrijorate de subrațele lor, de bărbia lor, de urechile lor, și există o industrie care să le schimbe. Dar îți va da o altă nesiguranță pentru a continua să facă bani de pe urma ta. Nu există un sfârșit”.

Capcana comparatiei si solutia psihologilor

Pe rețeaua Discord, fete de doar 13 și 14 ani caută disperate sfaturi pentru a „ascensiona” la statutul de Stacey. Dr. Helena Lewis-Smith avertizează: „Cercetarea în domeniul looksmaxxing-ului este încă în stadii incipiente. Dar putem prezice că va crește și mai mult presiunile legate de aspect. Problema care ne îngrijorează în mod deosebit este că acești utilizatori de forumuri sunt foarte tineri. Corpurile lor se schimbă. Încă se dezvoltă și de aceea sunt extrem de vulnerabili”. Potrivit specialistei, chiar și validarea are un preț. „Chiar și întărirea pozitivă crește investiția în aspect și preocupările legate de imaginea corporală. Încurajăm oamenii să mute complet atenția de la aspect și, mai degrabă, să vadă și să celebreze indivizii pentru cine sunt, nu pentru cum arată”.

Thomas Midgley, psihoterapeut și director la The Body Image Treatment Clinic, merge la rădăcina problemei. „Oamenii care o fac nu au un sentiment solid și divers de încredere. Există un deficit în stima lor de sine și caută ceea ce este aspirațional pentru a umple acel gol. Deci, indivizii cel mai probabil să fie afectați sau conectați cu asta sunt cei care vor fi cei mai vulnerabili. Nu contează cât de bine arăți astăzi. Funcționează doar dacă te îmbunătățești. Asta este esența”.

Psihoterapeutul critică lipsa de reglementare, subliniind că „Australia și UE introduc factori de protecție robuști pentru a gestiona utilizarea internetului de către copii, în timp ce guvernul nostru a ales să prioritizeze afacerile și AI-ul. Este o mentalitate de așteaptă și vezi. Ne rănim copiii mai mult cu această abordare? Probabil”. Pe bune, când ai miliarde de fețe filtrate la dispoziție, comparația devine o bătălie pierdută din start. Midgley notează însă că salvarea vine din normalitate: „A fi mai mediu sau simplu este probabil protector partial”. Mai mult, el adaugă că „o înțelepciune mai nuanțată crește mai târziu. Oamenii nu mai vor să fie cunoscuți doar pentru aspectul lor. Vor să fie mai mult decât atât”.

Iar acest ultim detaliu se reflectă perfect în realitatea cifrelor. Analizând comunitățile online obsedate de aceste transformări digitale extreme, autoarea materialului, aflată în pragul vârstei de 29 de ani, a observat că pe forumurile de profil abia dacă există utilizatoare care să aibă peste 30 de ani.