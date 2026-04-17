Tiffany & Co. a transformat Park Avenue Armory din Manhattan într-o grădină interioară spectaculoasă pentru a-și lansa cea mai nouă colecție Blue Book. Peste 200 de clienți, ambasadori ai mărcii și prieteni au avut parte de o seară memorabilă, care a culminat cu un concert surpriză susținut de nimeni alta decât Mariah Carey.

Un decor de vis, inspirat de istorie

Întregul concept a fost un omagiu adus lui Bunny Mellon, moștenitoarea Listerine și o horticultoare renumită, cunoscută atât pentru grădinile sale, cât și pentru colecția impresionantă de bijuterii Jean Schlumberger pentru Tiffany & Co. Ea și designerul, pe care îl găzduia frecvent la ferma sa de 5.000 de acri din Virginia, împărtășeau o dragoste profundă pentru natură. V-ați fi gândit vreodată că Mellon obișnuia să grădinărească purtând bijuteriile sale personalizate?

Firma de event styling The Table New York a recreat cu migală o parte din grădinile lui Mellon în Wade Thompson Drill Hall. Decorul a inclus arbuști de cimișir, degețel, nemțișor înalt, allium mov și un amestec bogat de frunziș. Locația nu a fost aleasă la întâmplare, e drept că Silver Room și Veterans Room din clădire au fost proiectate chiar de Louis Comfort Tiffany în 1881, fiind printre ultimele exemple intacte ale interioarelor sale.

Vedete și ținute spectaculoase

Iar lista de vedete a fost pe măsura evenimentului. Teyana Taylor a asortat bijuteriile sale cu o haină supradimensionată de la Calvin Klein, în ciuda celor 85 de grade Fahrenheit (aproximativ 29 de grade Celsius) de afară. Greta Lee a purtat un top bandeau sclipitor Marc Jacobs, însă piesa de rezistență a fost interpretarea din acvamarin și crisopraz a celebrului design Bird on a Rock. Diane Kruger, într-o creație Sabina Bilenko Couture, a arătat fotografilor o pasăre brodată pe rochia sa.

Rosie Huntington-Whiteley, într-o rochie mulată fără bretele de la The New Arrivals, a mărturisit: „De multe ori mă ocup singură de stilul meu pentru covorul roșu, dar nu în seara asta. În seara asta este extra special.”

Actrița irlandeză Alison Oliver s-a declarat încântată să fie în oraș. „Când am filmat Task în Philadelphia, eram la doar o oră distanță cu Amtrak, așa că luam trenul încoace de fiecare dată când aveam ocazia,” a povestit ea, visând ca într-o zi să joace într-o piesă de teatru în New York.

Cina de gală și un indiciu misterios

Sub o boltă acoperită cu frunze, o masă lungă pentru mai mult de 200 de oaspeți a fost aranjată cu farfurii de porțelan Tiffany, șervețele brodate și aranjamente florale romantice. Meniul, orchestrat de celebrul chef Daniel Boulud, a fost de inspirație franceză și a inclus tartelette carotte, filet de boeuf și un tort Charlotte cu căpșuni, totul acompaniat de Dom Pérignon.

Anthony Ledru, președinte și CEO al Tiffany & Co., a lăsat un indiciu subtil la începutul serii. „Va fi o noapte lungă,” a spus el, sugerând că pregătise ceva special.

Mariah Carey a urcat pe scenă

Și, pe bune, surpriza a fost colosală. Puțin după ora 22:30, zona de dincolo de plante s-a luminat, dezvăluind o scenă cu un pian, backing vocals și, în centrul atenției, Mariah Carey, împodobită cu bijuterii din platină și diamante. Artista (recunoscută pentru pasiunea ei pentru sclipiri) a electrizat publicul cu un set care a inclus atât hituri din anii 2000, cât și piese noi, nelipsind, fireste, notele înalte care i-au adus un loc în Cartea Recordurilor.

Grădina creată special pentru o singură noapte nu va dispărea pur și simplu. Compania a anunțat că va dona toată verdeața către New York Restoration Project, un proiect comunitar fondat de Bette Midler. Cu siguranță, și Bunny Mellon ar fi aprobat acest gest.