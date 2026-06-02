Ducesa de Edinburgh, Sophie, a susținut un discurs emoționant în timpul vizitei sale în Portugalia, vorbind deschis despre violența sexuală în conflicte și impactul devastator asupra femeilor. Ea a descris fenomenul ca fiind „o plagă pe lume”, subliniind că violența împotriva femeilor și fetelor continuă să afecteze societățile chiar și după încheierea conflictelor.

De ce contează asta pentru noi? Pentru că, dincolo de titlurile mari și știrile din presa internațională, violența împotriva femeilor este o realitate tristă și în țara noastră, afectând vieți și comunități. Un discurs atât de puternic de la o figură publică importantă poate aduce în atenție nevoia de a acționa și de a susține victimele, oriunde s-ar afla ele.

Vocea femeilor în zone de conflict

În a doua zi a turneului său de trei zile în Portugalia, alături de Prințul Edward, Ducesa Sophie a vorbit studenților din Lisabona despre experiențele sale. Ea a povestit cum a fost martora unor situații în care femeile, care încercau să aducă pacea în comunitățile lor, erau amenințate cu violul. „Violența sexuală în conflicte este cu adevărat o plagă pe lume”, a spus Ducesa. „Există multe țări în conflict acum unde violența este endemică, iar realitatea este că violența sexuală, violența împotriva femeilor și fetelor, este ceva ce, chiar și după conflict, schimbă societățile.”

Recomandări Secretul unei tinute regale impecabile. Cum a transformat Ducesa Sophie rochia din 2024

Și sincer, este ceva ce, din păcate, ea nu vede să se termine curând, chiar și în țările post-conflict, violența persistă. „Nu este acceptabil”, a adăugat Ducesa.

Sprijin pentru inițiativele de pace

Ducesa Sophie este o susținătoare de lungă durată a agendei Femei, Pace și Securitate, o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite care își propune să plaseze mai multe femei în centrul rezolvării conflictelor. Așa cum semnalează Hellomagazine într-o analiză publicată recent, ea a abordat acest subiect la conferința Model NATO din Lisabona, o simulare a procedurilor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Printre studenții delegați, care studiau subiecte precum Relații Internaționale, se afla și un grup de la Universitatea din Birmingham.

„Femeile constructoare de pace au perspective și priorități diferite. Ele știu cum funcționează comunitățile lor și ce este important pentru ele. Aceste femei, pe care am privilegiul să le servesc, nu o fac din dorința de recunoaștere de niciun fel, ba chiar dimpotrivă. O fac în numele păcii, dar punându-se în față, pot ajunge să se expună riscului. Frecvent, ele sunt supuse amenințărilor cu violul și altor forme de agresiune, intimidării familiilor lor, deportării și încarcerării.” – Ducesa Sophie

Ducesa a povestit o situație concretă de la o conferință din New York, unde femeile din Republica Democratică Congo primeau amenințări cu violul direct pe telefoanele lor, deși erau acolo „în numele păcii”. Întrebată de un student cum pot fi amplificate vocile acestor femei, ea a răspuns simplu: „Îmi folosesc vocea… Pot fi vocea lor în diverse forumuri, în diverse contexte. Acesta este un mod. Și voi vă puteți folosi vocile și juca imediat un rol.”

Recomandări Misterul articolului dispărut despre Ducesa Sophie și rochia Prada

Vizita regală în Portugalia

A doua zi a vizitei Prințului Edward și a Ducesei Sophie a inclus și o demonstrație la compania aerospațială Tekeva, unde au ajutat la asamblarea unei drone și la operarea camerei acesteia cu o consolă Xbox. Tekeva produce drone pentru supraveghere, recunoaștere și operațiuni de căutare și salvare în Canalul Mânecii și Ucraina. Cuplul regal se află în Portugalia pentru a celebra relația istorică dintre cele două țări, care datează de 640 de ani, de la semnarea Tratatului de la Windsor, cea mai veche alianță diplomatică din lume. Seara, au participat la o petrecere în grădina reședinței ambasadorului britanic din Lisabona, unde s-au întâlnit cu membri ai comunității de expați britanici care conduc organizații caritabile în Portugalia. De la Lisabona, programul lor va continua în orașul Porto.

Decizia Ducesei Sophie de a se concentra pe acest subiect sensibil, chiar și într-o vizită diplomatică, subliniază o problemă globală care necesită o atenție constantă. Cum vor continua eforturile de amplificare a vocilor femeilor din zonele de conflict și ce impact vor avea discursurile precum cel al Ducesei asupra politicilor internaționale.