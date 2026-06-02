Cântăreața Sabrina Carpenter a obținut pe 1 iunie un ordin de restricție temporar împotriva unui bărbat de 31 de ani, William Applegate. Acesta a încercat de mai multe ori în ultimele săptămâni să pătrundă în locuința ei din Los Angeles, ignorând complet echipele de securitate.

https://x.com/PicturesFoIder/status/2061619184749236716

Știi momentul ăla când ajungi acasă, încui ușa și simți că ești în cel mai sigur loc de pe pământ? Pentru multe dintre noi, casa este sanctuarul absolut. Ei bine, cazul Sabrinei ne lovește fix în această vulnerabilitate comună. Dincolo de strălucirea scenei, situația ei scoate la lumină o realitate înfricoșătoare despre hărțuire și despre limitele pe care unii oameni sunt dispuși să le încalce.

Recomandări Sabrina Carpenter poarta rochia transparenta la evenimentul Dior. Cum arata tinuta galbena

Un tipar periculos surprins pe camere

Cum a relatat Theblast recent, totul a fost surprins de camera Ring de la ușa principală. Individul a sărit gardul proprietății unui vecin pentru a ocoli sistemul de securitate și a ajuns direct la ușa artistei. Acolo a sunat la sonerie și a încercat pur și simplu să deschidă ușa.

Cifrele și detaliile din dosar sunt de-a dreptul tulburătoare. Bărbatul a pretins, complet fals, că o cunoaște personal pe artistă și că ea îl aștepta. A fost arestat inițial, dar asta nu l-a oprit deloc.

Și lucrurile nu s-au terminat aici.

Recomandări Kylie Jenner si Sabrina Carpenter readuc corsetul in tendinte. Cum il porti in oras

Pe 24 mai, a doua zi după un incident cu securitatea, Applegate s-a întors și a stat ore în șir în zona proprietății. Apoi, pe 25 mai, și-a parcat mașina direct afară, făcând ceea ce artista a descris drept o supraveghere deliberată a mișcărilor ei.

„Aceasta nu este purtarea cuiva care a dat peste proprietatea mea din greșeală. Aceasta este hărțuire și supraveghere intenționată îndreptată spre reședința mea.” – Sabrina Carpenter, artistă

Frica constantă și prețul succesului

Iar frica ei este perfect justificată. Carpenter a numit comportamentul bărbatului „periculos” și „delirant”, mărturisind că îi provoacă o suferință emoțională extremă. A cerut ca ordinul de protecție să se aplice și pentru sora ei, dar și pentru iubitul surorii, care locuiesc sub același acoperiș. Judecătorul a decis ca agresorul să stea la cel puțin 100 de yarzi (aproximativ 90 de metri) distanță de ei, de casă, de mașină și de locul ei de muncă.

Recomandări Barry Keoghan rupe tăcerea despre Sabrina Carpenter. Adevărul din spatele zvonurilor

Un detectiv LAPD a confirmat gravitatea situației, precizând că activitățile suspecte ar fi început încă din luna aprilie.

„Această traiectorie este în concordanță cu tiparele bine documentate ale comportamentului de hărțuire care prezintă un risc grav și din ce în ce mai mare pentru siguranța victimei.” – Detectiv, LAPD

Dar, Sabrina se confruntă de ceva timp cu reversul urât al celebrității. În 2025, la Paris, în timpul turneului „Short n’ Sweet”, a fost hărțuită agresiv de paparazzi la ieșirea dintr-un restaurant. Deși și-a acoperit fața, fotografii i-au strigat repetat „Să-ți fie rușine, Sabrina!” și „Fanii vor vedea asta, Sabrina!”.

Ce urmează pentru artistă

Tot acest stres vine în cel mai bun moment profesional al carierei sale. După succesul masiv ca artist în deschiderea turneului „Eras Tour” al lui Taylor Swift, Sabrina a dominat topurile cu hiturile „Espresso” și „Please Please Please”. Ba chiar a câștigat două premii Grammy în 2025 și tocmai a lansat al șaptelea album de studio, „Man’s Best Friend”, în luna august a aceluiași an.

Următorul pas legal este esențial pentru liniștea ei de zi cu zi. William Applegate trebuie să se prezinte la o nouă audiere în instanță pentru a se stabili dacă ordinul de restricție temporar va fi transformat într-unul permanent. Până la decizia judecătorilor, rămâne deschisă întrebarea dacă un simplu document legal o va putea proteja cu adevărat de o persoană acuzată oficial de violare de domiciliu.