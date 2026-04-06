Pe adresa redacției a sosit o documentare pentru un articol care se anunța interesant. Numai că, în loc de date concrete, cifre sau declarații oficiale, am primit un text care pare mai degrabă o eroare de sistem sau o farsă elaborată. E drept că nu e prima oară când se întâmplă, dar situația de azi e de-a dreptul specială.

Ce am primit de fapt

Documentul, la prima vedere, pare un amalgam de text fără nicio noimă. Este, de fapt, o notificare standard de consimțământ pentru cookie-uri, tradusă într-o multitudine de limbi, de la Afrikaans și azeră la vietnameză și zulu. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în culisele unei redacții când lucrurile o iau razna? Ei bine, cam așa ceva.

Singurul text care poate fi considerat o informație este o declarație de intenție a utilizării datelor. Și, pentru că regulile sunt reguli, iată citatul exact, tradus în română: „Folosim cookie-uri și date pentru a… livra și menține serviciile Google… urmări întreruperile și proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului… [și pentru a] măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii.”

Pe bune, asta e tot.

Iar dacă utilizatorul alege să accepte totul (opțiunea „Accept all”), compania va folosi cookie-uri și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii… livra și măsura eficacitatea reclamelor… [și pentru a] afișa conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră.”

Singurul indiciu real

Stai puțin, cum vine asta? După zeci de paragrafe despre cookie-uri și date personale, am găsit un singur rând, rătăcit în antetul documentului, care pare să aibă legătură cu un subiect jurnalistic real. Un titlu. Unul singur.

Titlul original menționat este: „Happy Easter! See Florida restaurants, fast food open or closed today – Sarasota Herald-Tribune”.

Deci, : trebuia să scriem despre… restaurantele deschise de Paște în Florida? Să fie oare un mesaj codat? O greșeală a celui care a trimis documentarea? Nu avem de unde să știm. Cert e că informațiile despre ce fast-food-uri sunt deschise în Sarasota lipsesc cu desăvârșire. În schimb, știm totul despre politica de cookie-uri a Google.