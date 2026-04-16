Redacția Lyla.ro a primit o documentare pentru un articol despre evenimentele de Memorial Day din Atlanta. Numai că, în loc de fapte, cifre și interviuri, documentul sursă conținea exclusiv textul standard al bannerului de cookie-uri de la Google. O situație cel puțin bizară, care ridică semne de întrebare despre fluxul informațional în era digitală.

O sursă… neașteptată

La prima vedere, documentul părea o eroare tehnică. În loc de detalii despre concerte, parade sau festivaluri, textul începea abrupt, într-un limbaj corporatist familiar oricărui utilizator de internet. Practic, singurele „informații” pe care le-am putut extrage sunt cele legate de politica de confidențialitate a gigantului tech. Iar acestea sună cam așa: „Folosim cookie-uri și date pentru a livra și menține serviciile Google” și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor”.

Pe bune, ce poți scrie despre asta? E drept că sunt informații utile, dar nu pentru cititorii care așteptau un ghid de weekend.

Fără cifre, fără evenimente

Așadar, din documentarea intitulată „Memorial Day Weekend Events in Atlanta” lipseau cu desăvârșire tocmai elementele esențiale. Nicio dată. Niciun nume de artist. Nicio locație. Nicio oră de începere. Niciun preț de bilet.

Absolut nimic.

În schimb, am aflat că Google folosește datele pentru a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestor servicii”. O declarație de intenție pe care o vedem zilnic, dar care nu ține loc de știre.

Ce înseamnă „conținut personalizat”?

Mergând mai departe pe firul singurei surse disponibile, am dat peste explicațiile privind personalizarea. Dacă un utilizator alege să accepte totul („Accept all”), compania va folosi cookie-uri și date pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar și pentru a „livra și măsura eficacitatea reclamelor”. Și, poate cel mai interesant pentru utilizatorul de rând, pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”.

Ce înseamnă asta mai exact? Documentul oferă un citat lămuritor (probabil singurul relevant din tot textul): „Conținutul și reclamele personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google.”

Opțiunile utilizatorului, singurele certitudini

În absența oricărei informații despre evenimentele promise, singurele alegeri concrete prezentate în documentare sunt cele din bannerul de cookie-uri. Utilizatorii pot alege între „Reject all” (Respinge tot), „Accept all” (Acceptă tot) sau pot selecta „More options” (Mai multe opțiuni) pentru a vedea informații suplimentare, „inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”.

Dar dincolo de aceste opțiuni tehnice, informațiile despre evenimentele propriu-zise din Atlanta rămân, cel puțin pentru noi, un mister complet.