Redacția Lyla.ro a primit astăzi o documentare pentru un nou articol, însă materialul este complet gol de informații relevante. În loc de fapte, cifre și citate despre un subiect anume, sursa conține exclusiv un text standard despre politica de cookies a Google. Practic, este imposibil să scriem materialul solicitat în condițiile date.

Ce conține, de fapt, documentul?

La o primă vedere, textul pare unul tehnic, stufos. Și, pe bune, chiar este. Numai că nu are nicio legătură cu vreun subiect de actualitate, ci este o înșiruire de termeni legali și opțiuni de confidențialitate. Documentul detaliază cum sunt folosite datele pentru a personaliza serviciile și reclamele.

Suntem informați, de exemplu, că se folosesc cookie-uri și date pentru a „livra și menține serviciile Google” sau pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”. O altă secțiune menționează că, dacă utilizatorul acceptă tot, Google va putea „dezvolta și îmbunătăți noi servicii” și va „arăta conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră”.

V-ați gândit vreodată cum ar arăta un articol de presă bazat doar pe aceste informații? Probabil ca un manual de utilizare plictisitor.

Imposibilitatea de a respecta cerințele

Ni s-a cerut un articol de 600-900 de cuvinte. O cerință standard în redacția noastră. Dar cum să scrii sute de cuvinte când nu ai la dispoziție niciun fapt concret, niciun nume, nicio declarație? Regulile de bază ale jurnalismului (și ale redacției noastre) sunt clare: nu inventăm informații. Nu creăm citate din neant și nu publicăm speculații ca fiind fapte verificate.

Așa ceva este inacceptabil.

Iar documentul primit nu oferă absolut nimic. Este un text generic, tradus în zeci de limbi, de la Afrikaans la Zulu, menit să informeze utilizatorii despre datele lor. E drept că transparența este importantă, dar acest text nu poate constitui sursa unui articol de știri.

Un exercițiu de transparență

Am fi putut ignora situația. Am fi putut cere o altă sursă sau pur și simplu să renunțăm la subiect. Am ales, în schimb, să publicăm această explicație. De ce? Pentru că este un exercițiu de transparență față de cititorii noștri, care se așteaptă la conținut relevant și bine documentat.

Subiectul intenționat pare să fi fost legat de programul magazinelor Walmart de Paște (o informație dedusă din titlul fișierului original), un subiect complet irelevant pentru publicul din România. Chiar și așa, fără date concrete, program, declarații ale reprezentanților companiei sau măcar o listă de produse, un astfel de material ar fi fost imposibil de scris în mod profesionist.

asa ca, în loc de articolul despre un subiect neclar, bazat pe o sursă goală, am decis să vă prezentăm o mică parte din culisele muncii de redacție. Uneori, pur și simplu, sursele sunt greșite.