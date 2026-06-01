Serena Williams revine pe teren. La 44 de ani și la aproape patru ani de la ultimul ei meci, legenda tenisului mondial va juca din nou profesionist, primind o invitație wild-card la dublu pentru turneul HSBC Championships de la Queen’s Club din Londra, care are loc săptămâna viitoare.

Gândește-te puțin la asta. Dincolo de loviturile perfecte și de trofeele adunate, Serena a folosit mereu moda ca pe o armură și o declarație de putere, iar felul în care își alege ținutele ne dă o lecție despre cum să ne spunem propria poveste. Femeile din toată lumea privesc spre ea nu doar pentru performanța sportivă, ci pentru curajul de a fi autentică într-o lume plină de reguli stricte.

Începuturile și contractul fabulos

Totul a fost anunțat printr-un video pe rețelele sociale distribuit de partenerul ei de cursă lungă, Nike. Iar istoria ei cu brandurile sportive este de-a dreptul fascinantă. Deși acum are chiar și o clădire care îi poartă numele la sediul Nike din Oregon, povestea ei a început cu Puma. contractul cu brandul german a fost negociat de tatăl ei în 1998, pe când avea doar 16 ani. Un an mai târziu, în 1999, câștiga primul ei titlu de Grand Slam la U.S. Open purtând pantofi sport Puma Cell și un echipament galben unt.

Era Nike și momentele de neuitat

Când contractul inițial a expirat, a semnat o înțelegere pe mai mulți ani cu Nike în 2003, la vârsta de 21 de ani. Un contract estimat la 55 de milioane de dolari.

Să fim serioase, nu e de mirare că a devenit un icon.

Așa cum amintește o retrospectivă publicată recent de Wwd, de-a lungul anilor am văzut-o strălucind în modele personalizate incredibile. În 2004, la Miami, purta Nike Air Max Breathe Free II. Apoi, în 2010 la Sydney, a ales o versiune roșu cu alb a modelului Nike Air Max Mirabella, cu perne de aer vizibile. Și totuși, magia abia începea. La Wimbledon în 2015 a câștigat purtând NikeCourt Flare alb cu argintiu, pantoful ei semnătură.

Mesaje ascunse și colaborări de lux

Imaginează-ți cum a fost la Australian Open în 2017. A învins-o pe sora ei, Venus, purtând o versiune complet neagră a pantofilor NikeCourt Flare, un omagiu adus Zilei Martin Luther King Jr. Mai târziu s-a aflat că era însărcinată în șapte săptămâni cu primul ei copil în timpul acelui meci. Pentru ceremonia de premiere, a schimbat încălțămintea cu o pereche Air Jordan 1 x Nike Flare în culorile roșu și negru, pentru a marca al 23-lea titlu de Grand Slam, un omagiu adus lui Michael Jordan.

Dar colaborările nu s-au oprit aici. La U.S. Open 2018 a purtat piese din colecția „Queen”, realizate împreună cu Virgil Abloh și brandul său Off-White. Iar în 2022, anul în care și-a anunțat retragerea, a intrat pe teren într-o ținută inspirată din patinajul artistic, cu o fustă în șase straturi pentru cele șase titluri câștigate acolo. Pantofii au fost o pereche exclusivă NikeCourt Flare 2 cu un logo încrustat cu diamante și accesorii din aur masiv pentru șireturi, create de Serena Williams Jewelry.

Te-ai gândit vreodată cât de mult contează detaliile pe care alegem să le purtăm? Acum, cu revenirea ei la Londra, toată lumea așteaptă să vadă ce va alege să încalțe pe gazonul britanic. Rămâne de urmărit dacă va debuta o nouă colaborare spectaculoasă sau va miza pe un design clasic care să îi asigure confortul absolut.