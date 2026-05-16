Serena Williams a dezvăluit recent o regulă de parenting pe care a aplicat-o cu sfințenie pentru fiica ei cea mare, Olympia. Fosta jucătoare de tenis a mărturisit că nu a stat niciodată departe de copilul ei mai mult de 24 de ore în primii șase ani de viață.

Presiunea de a fi o mamă mereu prezentă

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc femeile cu o carieră solicitantă să echilibreze viața profesională cu dorința de a fi mame mereu prezente? Când o campioană mondială recunoaște că face eforturi uriașe și impune reguli aparent exagerate doar pentru a nu rata momentele cheie, ne dăm seama că vinovăția maternă ne afectează pe toate, indiferent de statut. Miza reală pentru orice mamă modernă este exact această luptă interioară pentru timp și conexiune.

Serena a devenit mamă pentru prima dată în 2017, iar anul trecut familia s-a mărit cu încă o fetiță, Adira. Deși s-a retras oficial din tenisul de performanță pentru o perioadă, viața ei a rămas extrem de aglomerată cu diverse afaceri, inclusiv propriul brand de modă. Așa cum arată un interviu recent preluat de Theblast, sportiva face absolut tot ce îi stă în putință pentru a nu lipsi din viața fetelor ei.

Cum arată disciplina în familia campioanei

Să fim serioase, nu-i deloc ușor să jonglezi cu atâtea responsabilități. Dar Serena a fost categorică în timpul unei apariții la emisiunea „IMO cu Michelle Obama și Craig Robinson”.

„Nu sunt niciodată plecată mai mult de 24 de ore, niciodată. Nu am lăsat-o pe Olympia până la 6 ani pentru 24 de ore. Poate că a fost puțin extrem, dar asta sunt eu.” – Serena Williams, jucătoare de tenis

Iar lucrurile nu se opresc la simpla prezență fizică. Sportiva a povestit și un episod clasic de disciplină (cu care sigur rezonăm multe dintre noi). Când fetița a refuzat să meargă la culcare, a pierdut dreptul de a participa la o petrecere în pijamale.

Copilul a plâns, clar .

Numai că mama a plâns și mai tare pe ascuns. Dincolo de fermitate, inima unei mame se rupe de fiecare dată când trebuie să aplice consecințe neplăcute.

Trucurile tatălui pentru liniștea casei

La polul opus, soțul ei are o abordare puțin mai relaxată. Alexis Ohanian se bazează pe niște mecanisme simple pentru a menține pacea în casă și a-i ține pe cei mici ocupați.

„Tata are două coduri de trișat: 1. LEGO-uri nelimitate atâta timp cât termini ultimul set. 2. Cărți nelimitate atâta timp cât termini ultima carte.” – Alexis Ohanian, antreprenor

E drept că tactica lui pare mult mai ușor de pus în practică într-o zi obositoare.

Dacă regula strictă de 24 de ore va fi aplicată la fel de riguros și pentru micuța Adira, acum în vârstă de doi ani. Până la urmă, fiecare copil este diferit, iar energia noastră ca mame se transformă odată cu experiența. Încearcă să fii blândă cu tine când simți că nu le poți face pe toate perfect, pentru că presiunea este deja suficient de mare. Tu ce regulă nenegociabilă ai ales să păstrezi în familia ta?