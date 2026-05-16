Vestea a venit pe neașteptate, la nici două săptămâni după ce au defilat impecabil pe covorul roșu. Bee Shaffer, fiica celebrei Anna Wintour, și soțul ei, regizorul italian Francesco Carrozzini, au decis să meargă pe drumuri separate după aproape opt ani de căsnicie.

Te-ai întrebat vreodată cât de diferită este realitatea din spatele zâmbetelor perfecte de la evenimentele mondene? Ei bine, despărțirea lor ne amintește, parcă a mia oară, că viața reală nu ține cont de aparențe. Miza adevărată în această poveste nu este partajul sau atenția presei, ci liniștea băiețelului lor de patru ani, Oliver. Când doi oameni decid să pună punct unei relații lungi, prioritatea absolută devine modul în care reușesc să rămână o echipă funcțională pentru copilul lor.

Povestea lor părea desprinsă din filme, mai ales că uniseră două adevărate dinastii ale modei. El este fiul regretatei Franca Sozzani, fostul redactor-șef Vogue Italia, iar ea fiica celei mai influente femei din industria de fashion americană. S-au căsătorit în iulie 2018, având chiar două ceremonii spectaculoase (una în New York și alta în Portofino), iar în toamna anului 2021 au devenit părinți.

O decizie matura și asumata

Dar iată că drumurile lor s-au separat iremediabil. Așa cum a relatat Hellomagazine vineri dimineață, cuplul a ales să facă un singur anunț public, extrem de clar.

„După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis să ne despărțim. Deși drumurile noastre profesionale ne-au dus în direcții diferite, rămânem cei mai buni prieteni și părinți devotați și implicați pentru fiul nostru. Aceasta este singura declarație pe care o vom face și cerem respectuos intimitate.” – Bee Shaffer și Francesco Carrozzini, declarație comună

E o lecție de eleganță aici. fără drame publice, fără acuzații aruncate în presă. Bee, în vârstă de 38 de ani, lucrează ca producător pe Broadway pentru spectacole precum „The Wiz” și „Parade”, alegând deliberat să stea departe de lumea revistelor de modă. Iar Francesco, la 43 de ani, își continuă cariera de regizor și fotograf.

Familia rămâne pe primul loc

Și totuși, cum gestionezi o astfel de schimbare uriașă de ritm? Răspunsul s-ar putea să vină chiar de la mama lui Bee. Deși a condus Vogue US timp de 37 de ani cu o mână de fier, Anna Wintour a vorbit recent despre ce contează cu adevărat la finalul zilei.

„Am fost neobosită în a merge la meciuri și a mă prezenta la ședințele cu părinții, fiind acolo când era important. Am simțit că Vogue putea întotdeauna să aștepte și că este în regulă să fii o mamă ocupată. Faci lucrurile să funcționeze.” – Anna Wintour, Redactor-șef Vogue

Cifrele și anii petrecuți împreună contează, dar calitatea relației de după despărțire e vitală.

Procesul de divorț își va urma cursul legal în următoarele luni, departe de ochii curioși ai publicului. Cum vor reuși cei doi foști parteneri să își împartă timpul între New York și proiectele internaționale, dovedind că o familie își poate schimba forma, dar nu trebuie neapărat să se destrame sufletește.