Dannielynn Birkhead tocmai a demonstrat ca atitudinea puternica se mosteneste din familie. Tanara de 19 ani a aparut vineri, 1 mai, la gala Barnstable Brown din Louisville, Kentucky, afisand o transformare radicala de stil. Fiica regretatei Anna Nicole Smith a renuntat complet la imaginea cuminte pentru o estetica absolut noua.

Curajul de a iesi din tipare

Evenimentul plin de stralucire a avut loc chiar in ajunul editiei din 2026 a celebrului Kentucky Derby. Dannielynn a participat alaturi de tatal ei, Larry Birkhead. Si chiar a intors toate privirile cand a pasit pe covorul rosu. Adolescenta a purtat o rochie neagra superba, lunga pana in pamant, si a afisat o tunsoare indrazneata de tip wolf cut. Parul ei era vopsit intr-o nuanta de blond platinat cu varfuri negre.

Iar tatal ei a simtit nevoia sa explice imediat schimbarea de directie vestimentara. Intr-o declaratie acordata revistei People, Larry a detaliat alegerile curajoase ale fiicei sale. „Anul acesta este un stil diferit pentru Dannielynn. Oamenii se așteaptă mereu ca ea să poarte ceva de la mama ei. Și a făcut asta de câteva ori, dar acum este un fel de Dannielynn etalându-și propriul simț al stilului, iar ea a spus că este o tematică goth rock.”

O lectie de atitudine pentru noi toate

Te-ai simtit vreodata judecata pentru felul in care ai ales sa te tunzi sau sa te imbraci? Afla ca nici macar copiii celebritatilor nu scapa de gurile rele. Intr-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, aflam cum a reactionat tanara la comentariile rautacioase primite despre noua ei coafura. Ajunsa la varsta facultatii, ea descopera treptat cine este cu adevarat in interiorul ei.

„Am învățat pur și simplu să fiu eu însămi și să nu las nimic să mă oprească”, a declarat ea cu multa siguranta pentru Access Hollywood.

Numai ca atitudinea ei nu se opreste aici. Dannielynn a continuat cu un mesaj extrem de puternic pentru toti cei care o critica din spatele ecranelor. „Cineva îmi zice: «Hei, de fapt nu poți să îți faci părul așa». Cui îi pasă! Eu o fac. Nu o să las pe cineva să dicteze ce vreau să fac sau cine vreau să fiu, pentru că viața este scurtă și cred că ar trebui să fii cine vrei tu să fii, indiferent de situație.”

„Probabil că mă simt cel mai încrezătoare și fericită și cel mai mult ca mine însămi din tot ce am simțit vreodată până acum”, a concluzionat tanara de 19 ani, oferindu-ne o lectie superba despre iubirea de sine.

Umbra unei pierderi uriase

Dar viata ei nu a fost deloc o poveste cu zane (cum am tinde sa credem la prima vedere). Anna Nicole Smith a murit la varsta de doar 39 de ani, cand micuta Dannielynn avea abia cinci luni de viata. Fosta vedeta a fost gasita in stare de inconstienta intr-o camera de hotel din Florida si a fost declarata moarta la spital.

Si lucrurile au fost incredibil de complicate inca de la inceput. Initial, pe certificatul de nastere al fetei figura numele lui Howard J. Marshall in dreptul tatalui. Fotograful Larry Birkhead a revendicat insa paternitatea in instanta. Un test ADN a confirmat ulterior ca el este cu adevarat tatal biologic al fetitei.

De atunci, Larry si-a crescut singurul copil departe de lumina reflectoarelor. El a incercat sa ii ofere o viata cat mai normala, liniștita si privata. Desi o protejeaza constant de ochii presei, a vorbit uneori in interviuri despre asemanarile dintre cele doua femei din viata lui. El a precizat extrem de emotionat ca Dannielynn este „generoasă ca mama ei”.

O traditie plina de emotie pura

Kentucky Derby are o semnificatie uriasa pentru aceasta familie greu incercata. Larry a cunoscut-o pe regretata Anna Nicole Smith chiar la acest eveniment sportiv, in anul 2003. Cei doi au inceput sa iasa impreuna oficial abia un an mai tarziu.

Tatal mandru considera ca aceasta cursa anuala de cai functioneaza fix ca un grafic de crestere pentru fiica lui. „Ne-am distrat cu adevărat grozav și a devenit un fel de tradiție să mergem în fiecare an”, a povestit el deschis pentru Fox News Digital, in timpul galei caritabile Barnstable Brown Derby Gala, destinata strangerii de fonduri pentru combaterea diabetului.

„Acolo am cunoscut-o pe Anna Nicole Smith. Și este un loc în care mi-am adus fiica înapoi în fiecare an de atunci. Este suficient de mare pentru a înțelege, într-un fel, ce reprezintă.”

Astazi, tanara studenta la colegiu isi construieste propriul drum in ritmul ei. Tatal ei ii respecta intimitatea la maximum. Larry mai posteaza uneori fotografii pe retelele sociale doar pentru a marca evenimente cu adevarat speciale, cum ar fi zilele de nastere sau aparitiile publice destul de rare.