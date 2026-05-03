Katy Perry demonstrează că viața după o despărțire mediatizată poate fi plină de grație și maturitate. Cântăreața hitului „Firework”, în vârstă de 41 de ani, a încheiat logodna de șase ani cu Orlando Bloom în 2025. Această decizie a pus punct unui deceniu plin de despărțiri și împăcări, dar ea a ales să păstreze aproape oamenii care contează cu adevărat.

Prietenia neasteptata care rezista testului timpului

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să ieși la cafea cu fosta soție a fostului tău logodnic?

Pentru multe femei, acest scenariu pare imposibil.

Numai că faimoasa cântăreață a piesei „Roar” ne arată că se poate. Într-o serie de fotografii publicate recent pe Instagram, Katy a împărtășit momente speciale din ultima lună, având o descriere simplă și plină de speranță.

„Ploile din aprilie aduc florile din mai”, a scris vedeta.

Printre zâmbete alături de noul ei iubit, Justin Trudeau, meme-uri amuzante și imagini adorabile din viața fiicei ei de cinci ani, Daisy Dove Bloom, a atras atenția un selfie special. Katy a pozat alături de Miranda Kerr, modelul australian de 43 de ani, și de Kelly Sawyer Patricof la evenimentul Baby2Baby Mother’s Day Celebration. Această petrecere exclusivistă s-a desfășurat pe 23 aprilie la Los Angeles.

Pe bune, e o dovadă rară de solidaritate feminină.

O familie extinsa cu reguli sanatoase

Dar cum au ajuns cele două să fie atât de apropiate?

Răspunsul stă în iubirea comună pentru copii și în dorința de a construi un mediu armonios. Miranda a fost căsătorită cu starul din Stăpânul Inelelor între 2010 și 2013, având împreună un fiu, pe Flynn. Pe durata relației cu Orlando, Katy a devenit o mamă vitregă devotată pentru băiat.

Pe baza detaliilor dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că relația lor de prietenie a început cu mult înainte de separarea dintre Katy și actorul de 49 de ani.

Într-un interviu acordat Vogue Australia în 2022, Miranda a vorbit deschis despre această dinamică.

„Coparentingul cu Orlando și Katy este ceva de care mă simt cu adevărat fericită”, a mărturisit ea.

E drept că o asemenea armonie cere efort și compromisuri. Modelul a explicat exact cum funcționează lucrurile.

„Din prima zi în care Orlando și cu mine am decis să ne separăm, am spus: «Ascultă, orice am face, trebuie să punem nevoile lui Flynn pe primul loc, nu pe ale noastre.» Acesta este modul în care luăm deciziile. Familia este prioritatea mea numărul unu”, a continuat ea.

Iar dorința ei de a avea o familie mare s-a împlinit.

„Pur și simplu ador să fiu mamă și mi-am dorit mereu trei băieți, așa că mă simt cu adevărat binecuvântată că am trei băieți sănătoși”, a povestit ea.

Când a fost întrebată dacă își dorește mai mulți copii, răspunsul ei a lăsat ușa deschisă. „Simt că sunt deschisă, așa că vom vedea ce decide Dumnezeu”, a adăugat australianca. Această declarație a fost făcută înainte ca ea și Evan Spiegel (cofondatorul Snapchat, cu care este căsătorită din 2017) să-l întâmpine pe al treilea lor fiu împreună, Pierre, în 2024. Pentru Miranda, acesta este al patrulea copil.

Și lucrurile nu s-au oprit aici.

Miranda o numește pe Katy o adevărată soră.

„Ne placem cu adevărat, ceea ce ajută, și am pus întotdeauna nevoile lui Flynn pe primul loc”, a povestit ea pentru E! News.

„Indiferent de situație, dacă decidem cu privire la vacanțe sau la ce să facem, este vorba despre «ce este în interesul suprem al lui Flynn?» cu adevărat, iar acesta este un mod de a pune totul în perspectivă și de a lua decizia corectă.”

Noi inceputuri si alegeri de viata

Până la urmă, viața merge înainte pentru fiecare dintre ei.

Katy Perry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau. Noul ei partener înțelege perfect dinamica familiilor extinse, având la rândul său trei copii cu fosta soție, Sophie Grégoire.

Fanii au fost pur și simplu cuceriți de noile imagini postate de cântăreață.

„Katy și Justin formează cel mai drăguț cuplu vreodată! Sunt atât de fericită pentru tine, Regină”, a scris o admiratoare pe rețelele de socializare.

„Daisy este cea mai drăguță, învață o artă marțială!”, a observat altcineva printre fotografii, în timp ce un alt comentariu a rezumat sentimentul general: „Iubesc asta!”.

Iar Orlando Bloom nu stă nici el pe loc.

Actorul britanic a decis să facă o schimbare majoră pe plan imobiliar. El și-a scos la vânzare refugiul colorat din Malibu, o proprietate impresionantă cu patru dormitoare și cinci băi. Achiziționată în 2011 cu 2,5 milioane de dolari, casa este acum pe piață pentru suma de 12 milioane de dolari.

În viața lui a apărut modelul Luisa Laemmel, o tânără cu 21 de ani mai mică decât el.