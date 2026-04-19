Prezentatoarea TV Josie Gibson, una dintre cele mai îndrăgite figuri de pe micile ecrane din Marea Britanie, va fi gazda unei noi emisiuni culinare și de călătorie, intitulată „Josie Gibson’s Taste Of The West Country”. Serialul, produs și difuzat de postul ITV1, promite o incursiune plină de savoare în una dintre cele mai pitorești regiuni ale Angliei.

O călătorie personală pentru Josie

Pentru Josie, originară din Bristol, un oraș emblematic pentru West Country, acest proiect este mai mult decât o simplă emisiune. Este o întoarcere la rădăcini. Ea a declarat, vizibil emoționată de oportunitate: „West Country este acasă pentru mine. Aici am crescut, aici sunt rădăcinile mele și aici se găsește, pe bune, cea mai bună mâncare din lume.”

Iar entuziasmul ei este molipsitor. Surse din apropierea echipei de producție spun că prezentatoarea s-a implicat activ în alegerea locațiilor și a producătorilor locali care vor apărea în serial, dorind să arate o imagine cât mai autentică a regiunii sale natale.

Ce vom vedea în noul show?

Dar ce înseamnă, mai exact, o călătorie culinară în West Country? V-ați gândit vreodată la asta? Ei bine, regiunea este renumită pentru o serie de delicatese. Vorbim despre cidrul artizanal din Somerset, legendara brânză Cheddar, plăcintele Cornish (cunoscute la noi drept „cornish pasty”) și, fireste, faimoasa „clotted cream”.

Serialul promite să o urmărească pe Josie în timp ce explorează comorile ascunse ale regiunii. De la producători artizanali de cidru la fermieri care fac brânză după rețete vechi de secole și pescari care aduc la mal cele mai proaspete fructe de mare. Totul va fi prezentat în stilul ei caracteristic: plin de energie, umor și căldură.

Reacția postului TV

Cei de la ITV1 par la fel de entuziasmați de proiect. Un reprezentant al postului a subliniat potrivirea perfectă dintre prezentatoare și conceptul emisiunii. „Autenticitatea lui Josie este atuul ei cel mai mare. Publicul o iubește pentru că este reală, iar acest show îi va permite să-și arate pasiunea pentru locurile natale într-un mod care va rezona cu milioane de telespectatori.”

O mișcare inteligentă.

Numai ca miza nu este doar pe popularitatea lui Josie, ci și pe un trend tot mai vizibil în televiziune: interesul crescut al publicului pentru producțiile locale, pentru poveștile nespuse ale micilor comunități și pentru turismul gastronomic.

Mai mult decât o emisiune culinară

Stai puțin, nu e vorba doar de mâncare. „Taste Of The West Country” își propune să fie și o celebrare a peisajelor și a culturii locale. Telespectatorii vor fi purtați într-o călătorie vizuală spectaculoasă, de la coastele dramatice din Cornwall (locul de naștere al legendelor Regelui Arthur) până la dealurile verzi din Somerset și satele de piatră din Cotswolds.

emisiunea se anunță a fi un amestec de gastronomie, istorie și explorare culturală. Emisiunea nu are încă o dată de lansare oficială, dar surse din interiorul producției sugerează o premieră în toamna acestui an, pregătită să aducă o doză de căldură și nostalgie în serile telespectatorilor.