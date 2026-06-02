Vrei să știi o veste bună despre brânză? Ei bine, reputația ei de „plăcere vinovată” e pe cale să se schimbe complet! Brânza devine vedeta noilor snack-uri proteice, iar asta se întâmplă chiar la timp pentru Ziua Națională a Brânzei, pe 4 iunie. Undeniably Dairy, în parteneriat cu celebrul instructor Peloton Adrian Williams, lansează Parm Bar, un baton ediție limitată făcut din parmezan adevărat.

https://tiktok.com/@adrianwilliamsnyc/video/7559369297299016991

https://tiktok.com/@adrianwilliamsnyc/video/7642496057997331743

Recomandări Amy Schumer a recunoscut operațiile dificile prin care a slăbit la 45 de ani. Actrița a suferit de endometrioză.

De ce contează asta pentru tine? Simplu: dacă ești o femeie activă, care își dorește să mănânce sănătos și să aibă energie, dar nu vrei să renunți la gust, atunci acest nou trend te vizează direct. E o soluție practică pentru a-ți alimenta corpul fără să te simți vinovată, mai ales când ești mereu pe fugă. Cine nu și-ar dori un snack delicios și plin de proteine după o sesiune intensă de sport?

Adrian Williams spulberă miturile despre brânză

Adrian Williams, cunoscut pentru abordarea sa echilibrată a fitness-ului, a fost încântat să colaboreze cu Undeniably Dairy. El spune că lactatele, în special brânza, fac parte din rutina lui zilnică, deși multă lume din „spațiul wellness” le evită. „În spațiul wellness, oamenii ignoră mereu brânza ca o sursă excelentă de proteine”, a declarat el pentru Theblast. „Dar e important să scăpăm de stigmatul că brânza înseamnă lactate rele. E complet neadevărat.”

El a mai adăugat că „sursa” este, de fapt, cea mai importantă. Iar acum, e momentul ca Parm Bar să strălucească. Pe 4 iunie, de Ziua Națională a Brânzei, Parm Bar va oferi un număr limitat de kituri. Poți participa la concursul lor de pe Instagram, @Undeniablydairy, între 2 și 5 iunie, pentru a câștiga un kit cu echipament de antrenament personalizat: un hanorac fără mâneci Parm Bar, o bentiță inspirată de brânza elvețiană, întăritoare pentru mâini, o boxă Bluetooth pentru exterior și un baton Parm Bar.

Recomandări Transformarea lui Mindy Kaling. Cum a slăbit renunțând la diete

Lactatele în rutina ta zilnică. Se poate, !

Williams vrea să ne facă să înțelegem că lactatele se potrivesc ușor în rutina noastră zilnică pentru sănătate și bunăstare. „este important ca fiecare să se gândească la sine ca la un individ atunci când ne gândim la ce este necesar pentru el”, a explicat el. „Este foarte important să vorbim cu un nutriționist, pentru că el va adapta lucrurile la obiectivele tale specifice.” Odată ce știi ce îți dorești, poți alege ce ți se potrivește. Pentru Adrian, brânza e o plăcere la orice oră. Și mie îmi place să o adaug dimineața, la omletă, sau ca o gustare rapidă.

„Pun brânză pe ouă la micul dejun”, a mai spus el. „Îmi place ca o gustare la jumătatea zilei. Dacă îți place proteina și cauți o sursă ușoară, aceasta este o variantă la îndemână.”

Mișcarea nu trebuie să fie complicată

Dacă ești la început de drum cu exercițiile fizice, Williams sugerează să începi cu „lucrul ușor”. „ne complicăm lucrurile, mai ales dacă ești în afara unei comunități și privești din exterior, poate fi intimidant și înfricoșător”, a povestit el. „Așa că fă lucrul ușor. Fă ceea ce te face să te simți bine. Poate nu e ceea ce fac prietenul, partenerul sau membrii familiei tale, dar ar putea fi ceva care rezonează cu tine.” Sunt atâtea modalități de a-ți mișca corpul, de la alergat la Pilates, yoga sau ridicarea greutăților. Nu există o soluție universală.

Recomandări Ce înseamnă o dietă prietenoasă cu hormonii pentru femei

Și ce faci în zilele când nu ai chef? Williams spune că e OK să nu faci nimic. „Uneori, când nu vreau să mă mișc, pur și simplu nu o fac. Încerc să-mi acord spațiu să simt asta. Nu fiecare zi va fi cea mai bună zi a ta”, a explicat el. „Unele antrenamente, chiar dacă le-ai făcut de o sută de ori, nu se simt grozav pentru că poate copiii te-au ținut trează, poate ești suprasolicitată, poate ești la școală ore întregi. Trebuie să întâmpini acea zi cu starea în care te afli și cu felul în care te simți. Și uneori este în regulă să spui că poate voi acorda atenție recuperării și voi face lucrul cel mai puțin stresant.” Recuperearea e o parte la fel de importantă a antrenamentului, ?

„Great Things With Adrian” și puterea conexiunii

Pe lângă rolul său de instructor Peloton, Williams are și o serie de conversații numită „Great Things With Adrian”. Aici vorbește cu fondatori, sportivi și lideri culturali pentru a descoperi poveștile adevărate din spatele succesului lor. „Conexiunea și comunitatea sunt motivele pentru care lucrez în spațiile în care am activat și am vrut mai mult din asta în viața mea de zi cu zi, așa că îmi place să evidențiez alți oameni”, a mărturisit el. „Este interesant că sunt la Peloton, pentru că a fi în centrul atenției nu a fost niciodată pentru mine.”

Ideea i-a venit de la bunica sa, care îi spunea mereu: „lucrurile mărețe necesită timp”. Așa că, dacă vrei să te simți inspirată, auzită și înțeleasă, seria lui Adrian e un loc bun de început. Până la urmă, cine nu are nevoie de o doză de inspirație din când în când?