Zvonurile care circulau încă din luna februarie au primit, în sfârșit, o confirmare oficială pe rețelele sociale. Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, și pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton, de 41 de ani, formează cel mai nou cuplu din showbiz, iar anunțul a fost făcut exact în stilul relaxat al vedetelor care nu mai simt nevoia să dea explicații presei.

Te-ai gândit vreodată cum arată o declarație de dragoste la 40 de ani, după ce ai trecut printr-un divorț super mediatizat și te-ai obișnuit cu independența ta? Să fim serioase, nu e mereu cu trandafiri și cine romantice perfect regizate. Uneori, e doar un clip amuzant pe Instagram în care ești pe cale să cazi de pe bicicletă, în timp ce noul tău partener te filmează și râde. Fix asta ne-a arătat Kim, aducând o doză de normalitate într-o lume care pare adesea prea rigidă.

O confirmare atipică pe internet

Totul a pornit de la un carusel de fotografii și clipuri postat recent, însoțit de o descriere extrem de simplă: „în ultima vreme”.

Și chiar dacă la prima vedere părea doar un alt rezumat vizual al vieții ei de zi cu zi, un clip anume a atras imediat atenția urmăritorilor. Kim și Lewis se plimbau cu bicicletele pe malul unui râu din New York, într-o zi însorită.

Iar aici intervine partea cu adevărat simpatică. În timp ce sportivul ținea camera și zâmbea relaxat, Kim părea inițial fericită, dar apoi s-a distras brusc. Imaginile o arată devansând traseul, cu o expresie de panică, fix înainte ca înregistrarea să se oprească. O altă fotografie din acea serie a surprins exact secunda de dinaintea dezastrului (știi momentul ăla când vrei să fii grațioasă, dar pur și simplu nu-ți iese?), cu Kim având gura larg deschisă de surpriză, realizând că urmează să cadă. Lewis, în schimb, zâmbea nestingherit la cameră, complet absorbit de moment.

Trecutul comun și drumul spre o nouă relație

Dincolo de aventura pe două roți, postarea a inclus și cadre cu vedeta îndreptându-se spre un avion privat, relaxându-se în saună într-un costum de baie și pozând alături de familia ei. Mama Kris Jenner, bunica Mary Jo „MJ” Campbell și surorile Khloe, Kourtney și Kylie au apărut toate în colajul foto.

Așa cum a relatat Independent într-un material publicat recent, cei doi au fost văzuți împreună la mai multe evenimente de top în ultimele luni. Au bifat Super Bowl, o escapadă în Japonia și celebrul festival de muzică Coachella din California.

Dar povestea lor e mult mai veche de atât.

Se cunosc cel puțin din anul 2014, când au fost fotografiați împreună la premiile GQ Men of the Year. Numai că atunci lucrurile stăteau puțin diferit. Erau însoțiți de partenerii lor de la acea vreme, Kanye West și Nicole Scherzinger.

Ce spun cei doi despre statutul de persoană singură

După divorțul de Kanye West din 2022 și scurta relație cu Pete Davidson, Kim a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină femeile independente. Într-un episod din emisiunea ei difuzat în noiembrie anul trecut, a recunoscut un lucru pe care multe dintre noi îl simțim după o anumită vârstă.

„Devii foarte confortabilă fiind singură și gândul de a împărți un pat sau serialele TV cu altcineva devine din ce în ce mai puțin atrăgător pentru că te obișnuiești cu felul tău de a fi.” – Kim Kardashian, femeie de afaceri

Ea a adăugat că „este în regulă să te închizi puțin și să te concentrezi pe lucrurile pe care le vreau în viață”, dar a punctat că rămâne „cea mai mare romantică incurabilă” și că „atunci când persoană potrivită va apărea, voi fi atât de pregătită și totul va fi bine”.

La rândul lui, Lewis a recunoscut anul trecut că nu a mai avut o relație pe termen lung de aproape un deceniu, explicând pentru o televiziune belgiană cum a pus cariera pe primul loc după despărțirea din 2015.

„Mă uit la ceilalți piloți și mă întreb cum se descurcă. Unii fac copii, unii s-au căsătorit, majoritatea au iubite. Eu m-am concentrat cu adevărat în ultimii… În special în acești ultimi 10 ani, să obțin tot ce pot din performanța mea. Apoi, când mă voi retrage, pot face orice vreau.” – Lewis Hamilton, pilot de Formula 1

Marea provocare abia acum începe pentru noul cuplu. Cu Kim gestionând un imperiu de afaceri la Los Angeles și Lewis călătorind non-stop pentru etapele de Formula 1, ei trebuie să găsească o formulă prin care să își sincronizeze calendarele internaționale în lunile următoare.