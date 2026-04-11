Gigantul tehnologic Google clarifică modul în care folosește cookie-urile și datele utilizatorilor, oferind două opțiuni principale la accesarea serviciilor sale: „Accept all” (Acceptă tot) sau „Reject all” (Refuză tot). Te-ai întrebat vreodată ce se ascunde, pe bune, în spatele acestor butoane?

Ce se întâmplă dacă accepți tot?

Dacă alegi opțiunea „Accept all”, ești de acord ca Google să folosească cookie-uri și date nu doar pentru funcționarea de bază a serviciilor, ci și pentru o serie de scopuri suplimentare. compania le va utiliza pentru a dezvolta și îmbunătăți servicii noi (și pentru a măsura eficiența reclamelor). Mai mult, ți se vor afișa conținut și reclame personalizate, în funcție de setările tale.

Iar această personalizare se bazează pe activitatea ta anterioară din browser, cum ar fi căutările efectuate pe Google. Practic, experiența ta devine mai relevantă, cu rezultate și recomandări adaptate intereselor tale.

Și dacă refuzi?

În schimb, dacă selectezi „Reject all”, Google nu va folosi cookie-urile pentru aceste scopuri adiționale. Numai că asta nu înseamnă că nu vei mai vedea reclame sau conținut.

Lucrurile stau puțin diferit.

Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum subiectul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea ta curentă de căutare și locația ta generală. Același principiu se aplică și reclamelor nepersonalizate. si, Google menționează că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, dacă acest lucru este relevant.

Dincolo de reclame

Dar, indiferent de alegerea făcută, există o serie de utilizări ale datelor pe care Google le consideră esențiale pentru funcționare. Compania folosește informațiile pentru a livra și a întreține serviciile sale, pentru a monitoriza întreruperile și pentru a proteja utilizatorii împotriva spamului, fraudei și abuzurilor.

Tot aici intră și măsurarea interacțiunii audienței și statisticile site-ului, folosite pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile și pentru a îmbunătăți calitatea acestora.

Pentru mai multe detalii, compania pune la dispoziție și o secțiune de „More options” (Mai multe opțiuni), unde utilizatorii pot vedea informații suplimentare și pot gestiona setările de confidențialitate. De altfel, oricine poate vizita adresa g.co/privacytools în orice moment.