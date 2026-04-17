Google clarifică modul în care folosește datele și cookie-urile utilizatorilor, prezentând o alegere directă între a accepta sau a refuza colectarea de informații pentru personalizarea experienței online. compania vrea să știe ce faci online pentru a-ți oferi reclame și conținut relevant. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă, de fapt, când dați click pe ‘Accept’?

La ce folosesc datele, concret

Înainte de orice, Google susține că utilizează cookie-uri și date pentru a-și menține serviciile funcționale. Asta înseamnă, de exemplu, „să livreze și să mențină serviciile Google” sau „să urmărească întreruperile și să protejeze împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”. Mai mult, informațiile sunt folosite pentru a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului”, cu scopul de a înțelege cum sunt utilizate serviciile și pentru a le îmbunătăți calitatea.

Opțiunea „Accept all” și publicitatea personalizată

Dacă un utilizator alege opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-urile și pentru scopuri suplimentare. Hai să vedem care sunt acestea. Compania menționează că va „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar și că va „livra și măsura eficacitatea reclamelor”.

Recomandari Google explică cele 3 opțiuni pentru datele tale și cookie-uri

Și aici devine interesant. Datele vor fi folosite pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale” și pentru a „afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”. Pe bune, asta înseamnă că rezultatele căutărilor, recomandările și reclamele vor fi adaptate pe baza activității tale anterioare din browser (cum ar fi căutările Google din trecut).

Ce se întâmplă la „Reject all”

Numai că, dacă alegi să refuzi totul, Google precizează că „nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă că scapi de reclame, ci doar că ele nu vor mai fi personalizate.

O alegere simplă, la prima vedere.

Recomandari Google explică cele 2 opțiuni pentru datele tale și ce se întâmplă când le accepți

Iar conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de căutare și locația ta”. La fel se întâmplă și cu reclamele nepersonalizate, care sunt influențate de „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală”.

Există și o cale de mijloc

Pentru cei care doresc un control mai granular, există și butonul „Mai multe opțiuni”. Acesta permite utilizatorilor să vadă „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”.

Compania amintește că oricine poate vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și gestiona setările de confidențialitate.