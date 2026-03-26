Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii de spam, fraudă și abuzuri. În plus, compania măsoară audiența și analizează statistici pentru a înțelege cum sunt folosite platformele sale și pentru a îmbunătăți calitatea acestora.

Ce se întâmplă dacă accepți totul

Iar dacă alegi opțiunea „Accept all”, Google va utiliza cookie-uri și date suplimentare. Scopurile declarate sunt clare. Compania le va folosi pentru a „dezvolta și îmbunătăți servicii noi, pentru a livra și măsura eficiența reclamelor, pentru a afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale (și) pentru a afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”.

Te-ai întrebat vreodată de ce vezi reclame la un produs la scurt timp după ce l-ai căutat? Ei bine, aici este o parte din explicație. acceptul tău deschide ușa către o experiență mult mai personalizată, atât în conținut, cât și în publicitate.

Dar dacă refuzi totul?

Numai că lucrurile stau puțin diferit dacă apeși butonul „Reject all”. În acest scenariu, Google precizează clar că nu va folosi cookie-uri pentru scopurile suplimentare menționate mai sus. Asta nu înseamnă, însă, că scapi de reclame sau de conținutul influențat de anumiți factori.

Compania explică direct: „Conținutul nepersonalizat este influențat de aspecte precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta. Reclamele nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală.”

Deci, tot primești reclame.

Personalizarea merge și mai departe

Dincolo de aceste două opțiuni, mecanismul de personalizare este și mai complex. Conținutul și reclamele personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate bazate pe activitatea anterioară din browserul respectiv (de exemplu, căutările Google anterioare). E drept că sună familiar pentru oricine folosește internetul zilnic.

Mai mult, compania menționează și că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența „pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Pentru cei care doresc un control mai granular, Google oferă informații suplimentare și opțiuni detaliate pentru gestionarea setărilor de confidențialitate, care pot fi accesate oricând la adresa g.co/privacytools.