Google clarifică modul în care folosește datele utilizatorilor, oferind mai multe opțiuni de gestionare a confidențialității. Compania susține că utilizează aceste informații pentru a-și îmbunătăți serviciile, dar și pentru a personaliza reclamele afișate. Totul se rezumă la câteva butoane pe care le vedem zilnic.

Dar ce se întâmplă, pe bune, când apeși butoanele alea?

Ce face Google cu datele tale

Compania declară oficial că folosește cookie-uri și date pentru a „furniza și a menține serviciile Google”. asta înseamnă funcționarea de bază a platformelor sale. Mai mult, aceste date ajută la a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”. Iar scopul final, dincolo de securitate, este de a „măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Recomandari Google explică cele 2 opțiuni pentru datele tale și ce se întâmplă când le accepți

Opțiunea „Accept all” explicată

Dacă un utilizator alege opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-uri și date suplimentare pentru câteva scopuri precise. Printre acestea se numără dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii. Dar, poate cel mai vizibil pentru utilizator, este livrarea și măsurarea eficienței anunțurilor publicitare. Practic, dai undă verde pentru reclame personalizate. Compania menționează clar că va „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale” și „anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”.

Totul depinde de activitatea ta anterioară din browser, cum ar fi căutările Google efectuate.

Ce înseamnă de fapt „Reject all”

La prima vedere, „Reject all” pare o soluție totală de confidențialitate. Lucrurile stau însă puțin diferit. Alegând această variantă, Google anunță că „nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Cuvântul cheie aici este „suplimentare”. Conținutul nepersonalizat va fi în continuare influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea ta de căutare activă și locația ta generală. Și reclamele nepersonalizate sunt influențate de aceiași factori. Deci, reclame tot vezi, doar că nu mai sunt croite pe profilul tău detaliat.

Recomandari Google dezvăluie cele 2 opțiuni cheie pentru datele tale personale

Mai multe opțiuni și control

Pentru cei care doresc un control mai granular, există și butonul „Mai multe opțiuni”. Acesta oferă informații suplimentare și detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. E drept că puțini au răbdarea să intre acolo. Google menționează și că datele sunt folosite pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Compania amintește utilizatorilor că pot vizita oricând pagina dedicată instrumentelor de confidențialitate, la adresa g.co/privacytools, pentru a-și revizui setările.