Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii de spam, fraudă și abuzuri. La prima vedere, mesajul care ne întâmpină pe toți pare simplu: ai de ales între a accepta totul sau a refuza totul. Numai că, în spatele acestor butoane, se ascund procese complexe care ne influențează direct experiența online.

Ce face Google cu datele tale?

În primul rând, compania susține că utilizează aceste informații pentru scopuri esențiale. E drept că fără ele, probabil multe servicii nu ar funcționa corect. Conform documentului oficial, Google folosește cookie-uri și date pentru a „Livrăm și menținem serviciile Google” și pentru a „Urmărim întreruperile și protejăm împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”. este vorba despre infrastructura de bază care asigură că Gmail, YouTube sau motorul de căutare funcționează cum trebuie și sunt sigure.

Măsurarea audienței și statisticile

Dincolo de funcționalitățile de bază, un alt scop declarat este analiza comportamentului utilizatorilor. Gigantul tehnologic vrea să știe exact cum sunt folosite platformele sale. Astfel, datele sunt colectate pentru a „Măsurăm interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Practic, fiecare click, fiecare căutare și fiecare video vizionat contribuie la un set uriaș de date care ajută Google să-și rafineze produsele.

Magia din spatele butonului „Accept all”

Dar lucrurile devin cu adevărat interesante când alegi opțiunea „Accept all”. Aici intervine personalizarea masivă, care transformă experiența online, dar care ridică și cele mai multe semne de întrebare legate de confidențialitate. Dacă ești de acord, Google va folosi cookie-uri și pentru următoarele scopuri:

„Dezvoltăm și îmbunătățim servicii noi”

„Livrăm și măsurăm eficiența anunțurilor”

„Afișăm conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”

„Afișăm anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”

V-ați întrebat vreodată de ce, după ce căutați o mașină de spălat, vedeți reclame la mașini de spălat peste tot? Ei bine, cam asta e explicația, pe bune. Acceptul tău îi permite companiei să creeze un profil detaliat al intereselor tale pentru a-ți livra publicitate țintită și recomandări de conținut (cum ar fi videoclipurile de pe YouTube).

Dar dacă refuzi totul?

Iar dacă alegi să refuzi totul, Google promite că nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare de personalizare. Asta nu înseamnă că scapi de reclame sau de conținut. Compania explică foarte clar cum stau lucrurile: „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”.

Așadar, publicitatea nu dispare.

Pur și simplu, devine mai generică. În ceea ce privește anunțurile, acestea „sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală.” Deci, vei vedea în continuare reclame, doar că ele vor fi bazate pe contextul imediat, nu pe un istoric detaliat al activității tale.

Compania menționează și că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența la vârstă (dacă este relevant). Pentru cei care vor control mai granular, există și linkul „Mai multe opțiuni”, dar și posibilitatea de a vizita oricând pagina g.co/privacytools pentru a gestiona setările de confidențialitate.