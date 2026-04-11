Intri pe Google și, inevitabil, te lovești de fereastra aceea. Două butoane mari, „Accept all” și „Reject all”, îți cer o decizie rapidă. Dar te-ai întrebat vreodată ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor alegeri care par simple la prima vedere? Compania detaliază exact ce date și cookie-uri folosește, în funcție de butonul pe care îl apeși.

Serviciile de bază, indiferent de alegere

La prima vedere, pare o alegere între alb și negru. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Indiferent dacă ești de acord sau nu cu termenii suplimentari, Google folosește un set de date și cookie-uri esențiale pentru funcționarea sa. Acestea nu pot fi refuzate, practic.

compania spune că le utilizează pentru a:

„Livrăm și menținem serviciile Google”

„Urmărim întreruperile și protejăm împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”

„Măsurăm implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestora”

Aceste operațiuni sunt considerate fundamentale pentru ca motorul de căutare și celelalte servicii să funcționeze corect și în siguranță.

Ce înseamnă, de fapt, un „Accept all”

Dar lucrurile se schimbă radical când apeși butonul „Accept all”. Prin această acțiune, îi oferi companiei permisiunea de a folosi cookie-uri și date pentru o serie de scopuri suplimentare, care vizează în principal personalizarea experienței tale online. E drept că totul devine mai relevant pentru tine, dar cu un preț.

Dacă accepți totul, Google va putea, conform documentării oficiale, să:

„Dezvoltăm și îmbunătățim servicii noi”

„Livrăm și măsurăm eficacitatea anunțurilor”

„Afișăm conținut personalizat, în funcție de setările tale”

„Afișăm reclame personalizate, în funcție de setările tale”

îi dai undă verde personalizării complete.

Refuzul și reclamele care tot apar

Și ce se întâmplă dacă refuzi? Ei bine, nu-i chiar așa simplu, pentru că nu vei scăpa de reclame. Doar că acestea nu vor mai fi personalizate. Google explică foarte clar cum funcționează acest mecanism. „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de căutare și locația ta.”

Iar în ceea ce privește publicitatea, lucrurile sunt similare. „Anunțurile nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală.”

Deci da, reclame tot vei vedea.

Mai multe opțiuni și controlul datelor

Dincolo de cele două butoane principale, există și o a treia cale, cea a opțiunilor detaliate. Acolo utilizatorii pot gestiona granular setările de confidențialitate. Informațiile furnizate de Google mai arată că datele sunt folosite și pentru a adapta experiența la vârstă (acolo unde este relevant).

Pentru cei care vor să sape și mai adânc în setări, compania indică o adresă specifică unde pot fi gestionate toate opțiunile de confidențialitate: g.co/privacytools.