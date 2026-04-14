Google a clarificat exact ce se întâmplă cu datele utilizatorilor atunci când aceștia interacționează cu faimosul pop-up de consimțământ. Compania detaliază scopurile pentru care folosește cookie-uri și date, de la simpla menținere a serviciilor funcționale până la afișarea de anunțuri personalizate, oferind o perspectivă directă asupra mecanismului din spate.

Scopurile de bază declarate

La o primă vedere, lucrurile par simple și menite să ajute utilizatorul. Compania afirmă că folosește datele pentru a putea „Livrăm și menținem serviciile Google”. Mai mult, se asigură că „Urmărim întreruperile și protejăm împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”. Iar scopul final, cel puțin la nivel declarativ, este de a „Măsurăm interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. funcționalitate și securitate.

Ce înseamnă, de fapt, „Accept all”

Adevărata miză apare atunci când utilizatorii apasă butonul pe care cei mai mulți îl aleg din reflex: „Accept all”. Până la urmă, ce se întâmplă mai exact? Ei bine, prin acest click, îți dai acordul pentru o serie de scopuri suplimentare. Google menționează clar că va folosi datele și pentru a „Dezvoltăm și îmbunătățim servicii noi”. Pe lângă asta, va putea să „Livrăm și măsurăm eficiența anunțurilor”.

Practic, totul se personalizează.

Acordul tău permite companiei să îți „Afișăm conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”. Și, fireste, punctul cel mai sensibil pentru mulți: „Afișăm anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”.

Varianta „Reject all” și conținutul nepersonalizat

Dar ce se întâmplă dacă refuzi? Dacă alegi opțiunea „Reject all”, Google precizează că „nu vom folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare.” Credeați că scăpați de orice formă de tracking? Ei bine, nu-i chiar așa. Chiar și fără acordul explicit, anumite informații tot sunt luate în calcul.

Documentul explică faptul că „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. Nici anunțurile nu dispar complet, doar că devin mai generice. „Anunțurile nepersonali-zate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală.”

Controlul rămâne la utilizator?

Pentru cei care vor să aibă un control mai granular, există și o a treia cale. Utilizatorii sunt îndemnați să „Selectați «Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”.

Această secțiune (pe care puțini o accesează, e drept) permite activarea sau dezactivarea individuală a scopurilor pentru care sunt folosite datele. Compania menționează că utilizatorii pot vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și gestiona setările.