La 93 de ani, legendara actriță Ellen Burstyn, pe care sigur ți-o amintești din filmul cult „Exorcistul”, are o vitalitate de invidiat și continuă să lucreze. Secretul ei? O disciplină de fier pe care a dezvăluit-o recent, uimind pe toată lumea: merge la sală în fiecare zi.

„Așa ajungi la 93 de ani și ești încă în formă”

Invitată în emisiunea „Live with Kelly and Mark”, Ellen a povestit fără ocolișuri cum se menține activă la o vârstă la care mulți abia se mai mișcă. Pe lângă mersul la sală, plimbările zilnice prin Central Park din New York fac parte din rutina ei esențială. Energia ei pur și simplu a electrizat publicul din platou.

„Așa ajungi la 93 de ani și ești încă în formă”, a glumit ea, în aplauzele tuturor. Prezentatoarea Kelly Ripa a mărturisit că este atât de inspirată de plimbările actriței, încât adesea o caută prin parc. „Te voi căuta și eu în viitor”, i-a răspuns Ellen, moment în care Kelly a adăugat amuzată: „N-ai cum să mă ratezi, port o pălărie de soare gigantică, una comic de mare”.

Secretul longevității. Nu e vorba doar de sport

Iar parcursul ei nu a fost mereu atât de disciplinat. Într-un interviu mai vechi, citat recent de Hellomagazine, actrița a detaliat filosofia ei de viață, recunoscând că a învățat din greșeli. „Ei bine, secretul este să mănânci bine, să faci mișcare, să nu bei, să nu fumezi, să nu iei droguri și să decizi să trăiești sănătos”, a spus ea. Apoi a adăugat cu o sinceritate dezarmantă: „Asta am decis după ce am făcut toate acele lucruri rele timp de câteva decenii”.

Pe bune, cine dintre noi nu are un trecut? Important este ce alegi să faci în prezent. Astăzi, viața ei este plină de bucurii simple, dar esențiale. „Îmi plimb cățeii. Citesc enorm de mult. Merg la concerte. Mă joc cu prietenii mei, invit oameni pe la mine”, a mai povestit ea.

Recunoștința și „zilele fără obligații”

Un alt pilon al stării ei de bine este recunoștința practicată zilnic. Este un exercițiu de mindfulness pe care oricare dintre noi îl poate adopta. „Încerc ca primele cuvinte care îmi ies pe gură să fie «Mulțumesc». Mulțumesc că sunt în viață. Mulțumesc că sunt în siguranță. Mulțumesc că sunt sănătoasă. Mulțumesc că am 90 de ani și încă merg mai departe. Mulțumesc pentru cățeii mei. Adică, am multe motive pentru a trăi într-o stare de recunoștință.”

Și, poate cel mai interesant concept, Ellen și-a inventat „zilele fără obligații” (shouldless days), o formă supremă de self-care. Cum vine asta? „[Este o] zi în care nu există nimic ce ar trebui să fac, așa că fac doar ceea ce vreau să fac. Dacă e să trag un pui de somn după-amiaza și apoi să mă uit la televizor mâncând înghețată, am voie să o fac.”

Ce idee genială, nu-i așa?

Actrița a explicat că a trebuit să lupte cu o voce interioară critică. „Mi-am dat seama că avem o programare, am o programare în creierul meu care mă face leneșă dacă nu fac ceva”, a explicat ea. „Acea programare există, nu am reușit să scap de ea, dar ce pot face este să adaug o altă programare. Pot introduce «zilele fără obligații». Când acea voce pornește, cea care spune «Oh, ești atât de leneșă», mă pot întoarce spre cealaltă parte și să spun «Nu. Aceasta este o zi fără obligații. Fac ce vreau».”

O carieră de neuitat

Dincolo de stilul de viață inspirațional, cariera lui Ellen Burstyn este la fel de impresionantă. A devenit celebră în anii ’70, după rolul din filmul horror „Exorcistul” (1973), care i-a adus o nominalizare la Oscar. A câștigat prestigioasa statuetă în 1975 pentru „Alice Doesn’t Live Here Anymore” și a mai primit o nominalizare în 2001 pentru rolul complex din „Requiem for a Dream”. Este una dintre puținele actrițe care au câștigat un Oscar, un premiu Tony și două premii Emmy, fiind recunoscută pentru abilitatea ei de a interpreta personaje feminine complexe și puternice.