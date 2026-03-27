Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a oferi protecție împotriva spamului, fraudei și abuzurilor. Pe lângă asta, compania măsoară interacțiunea publicului și analizează statistici ale site-urilor pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile sale și pentru a îmbunătăți calitatea acestora. Lucrurile stau însă puțin diferit atunci când utilizatorii aleg opțiunea „Accept all”.

Ce se întâmplă când accepți tot

Dacă alegi să accepți tot, Google va folosi cookie-uri și date suplimentare pentru a dezvolta și a îmbunătăți servicii noi. Mai mult, acestea sunt utilizate pentru a livra și a măsura eficiența anunțurilor publicitare. V-ați întrebat vreodată ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor butoane?

conținutul afișat devine personalizat, în funcție de setările tale. Inclusiv reclamele vor fi personalizate. Iar dacă alegi să le respingi pe toate, Google nu va folosi cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare.

Publicitate personalizată vs. non-personalizată

Hai să vedem cum vine asta. Conținutul non-personalizat este influențat de factori precum conținutul pe care îl vizionezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de căutare și locația ta. Reclamele non-personalizate, la rândul lor, sunt influențate de conținutul pe care îl vizionezi și de locația ta generală.

În schimb, conținutul și reclamele personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din browserul respectiv (cum ar fi căutările anterioare pe Google).

Aici e diferența, pe bune.

Controlul este la tine

Utilizatorii pot selecta oricând „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. Și da, Google menționează că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă este relevant.

si, poți vizita oricând pagina g.co/privacytools pentru a-ți gestiona setările.