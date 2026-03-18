Robert F. Kennedy Jr., candidat la președinția SUA, a lansat o propunere de piramidă alimentară care a stârnit controverse. La prima vedere, pare rezonabilă: plasează la bază alimentele integrale precum carnea, peștele, ouăle și fructele, dar lucrurile se complică rapid. Piramida sa include mierea și siropul de arțar la mijloc, în timp ce la vârf interzice total alimentele procesate, uleiurile din semințe și, surprinzător, apa de la robinet.

Baza acceptată de 90% din dieteticieni

Surprinzător sau nu, specialiștii sunt de acord cu fundația propunerii lui Kennedy. O dieteticiană autorizată, Michelle, a confirmat că ideea de a prioritiza alimentele integrale este larg acceptată în comunitatea nutriționiștilor. E drept că punctul de plecare este solid.

„Sunt de acord cu baza piramidei. Aș spune că 90% dintre dieteticieni ar fi de acord cu baza piramidei”, a declarat aceasta. Numai că, de aici, lucrurile o iau într-o direcție complet diferită.

Recomandari Creatorii Loewe au sărbătorit la New York cu vedete și lumânări cu frunze de roșii

Mierea este tot zahăr

Includerea mierii și a siropului de arțar ca fiind superioare zahărului de masă este un punct major de dispută. Michelle demontează rapid acest mit, subliniind că, din punct de vedere chimic, organismul nu face o mare diferență între aceste tipuri de îndulcitori. nu e o alternativă magică.

„Zahărul este zahăr, este zahăr”, insistă ea. Organismul le procesează în mod similar, deci beneficiile promovate sunt, în cel mai bun caz, exagerate.

Lista interzisă, de la vag la „periculos”

Vârful piramidei, cu alimentele de evitat, este cel care a atras cele mai multe critici. Termenul „alimente procesate” este considerat mult prea vag. V-ați gândit vreodată la asta? Până la urmă, multe alimente sănătoase trec printr-un proces de prelucrare.

Recomandari O delegație de 20 de profesori Penn vrea să creeze un coridor de inovare în stat

„Este un termen atât de larg. Adică, iaurtul este un aliment procesat. Tofu este un aliment procesat”, explică Michelle. Iar includerea uleiurilor din semințe (precum cel de floarea-soarelui sau rapiță) pe lista neagră este, si, problematică. „De fapt, sunt surse bune de grăsimi nesaturate”, adaugă ea.

Dar cea mai dură critică vizează recomandarea de a evita apa de la robinet.

O recomandare de-a dreptul periculoasă.

Recomandari Alertă pentru părinți – 90.000 de sticle de ibuprofen pentru copii, retrase de pe piață

„Aș merge până la a spune că este periculos”, afirmă dieteticiana, explicând că pentru milioane de oameni, apa de la robinet este singura sursă de hidratare accesibilă și sigură.

O „narativă a declinului” contrazisă de cifre

Dr. Kevin Bass, medic și cercetător, plasează propunerea lui RFK Jr. într-un context mai larg, pe care îl numește „o narativă a declinului”. Kennedy susține că vrea să pună capăt „epidemiei de boli cronice”, însă Dr. Bass arată că realitatea este mult mai nuanțată. Cum vine asta?

„Speranța de viață a crescut de la aproximativ 40 de ani, la sfârșitul secolului al XIX-lea, la aproape 80 de ani astăzi”, subliniază medicul. Deși bolile cronice sunt o problemă reală, per total, starea de sănătate a populației s-a îmbunătățit dramatic, nu s-a deteriorat.

Această viziune apocaliptică asupra sănătății publice este, în opinia sa, o strategie. „Este o narativă a declinului. Este o narațiune a faptului că totul se înrăutățește.”

Dr. Bass merge chiar mai departe, catalogând temerile legate de apa de la robinet sau uleiurile din semințe drept teorii nefondate, menite să inducă panică. „Acestea sunt, practic, teorii ale conspirației”, a concluzionat el, amintind de istoricul lui Kennedy în promovarea dezinformărilor medicale.