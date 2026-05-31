Te-ai gândit vreodată cum arată cămara unei vedete internaționale? Carrie Underwood tocmai ne-a arătat că dincolo de scenă, viața ei de la ferma din Tennessee seamănă izbitor de mult cu pasiunile bunicilor noastre. Artista a dezvăluit un spațiu puternic dedicat exclusiv conservelor făcute în casă.

O cămară care te lasă fără cuvinte

Cântăreața locuiește pe o proprietate de 400 de acri alături de soțul ei, Mike Fisher, și cei doi băieți ai lor. Și totuși, printre concerte și viața de familie agitată, ea găsește timp pentru o pasiune absolut fascinantă. Într-un material video analizat recent de Hellomagazine, vedeta americană a prezentat o cămară imensă, plină ochi cu bunătăți preparate chiar de ea.

Pe rafturi stau perfect aliniate legume murate, umpluturi pentru plăcinte, dulcețuri, unturi aromate, sosuri de roșii și sirop de arțar pentru familia ei canadiană. Ba chiar și supe sau cărnuri la borcan.

„Sunt total dedicată hobby-urilor de bunicuță și IUBESC IUBESC IUBESC să conserv lucruri… În special lucruri pe care le cultiv la ferma noastră. Învăț mereu și mă distrez mereu. Dați-mi doar niște produse, niște borcane de sticlă și un pahar de vin și sunt gata!” – Carrie Underwood, artistă

Inspirație pentru noi toate

Să fim sincere, o asemenea organizare necesită o muncă titanică din partea oricărei femei. Dar bucuria de a mânca ceva cultivat de tine schimbă complet perspectiva asupra meselor în familie. Artista a ținut să-i mulțumească prietenei ei care a învățat-o secretele acestei arte culinare.

„Nu știu de ce, dar îmi face inima atât de fericită!!! Trebuie să o salut pe prietena mea, @canningdiva pentru că m-a învățat cum stau lucrurile! Fie ca acest lucru să încurajeze pe cineva de acolo să învețe un nou hobby util!” – Carrie Underwood, artistă

Iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară deloc. Unii au recunoscut că sunt inspirați să încerce: „Încă nu am făcut nicio conservă, dar sunt inspirată să învăț acum! Atât de impresionant!”. Altcineva a scris exact ce gândeam și noi: „Oh, Doamne, Carrie!! ASTA este incredibil. Ar trebui să fii mândră. Asta reprezintă TONE de ore de muncă și dragoste pentru lucrurile pe care le-ai cultivat. Wow wow wow!!”.

Până la urmă, frumusețea stă în lucrurile simple făcute cu mâna ta. poate weekendul acesta vei renunța la o ieșire în oraș pentru a pune câteva borcane de dulceață după rețeta bunicii, mai ales că rafturile perfect aliniate din Tennessee oferă o doză serioasă de motivație.