Te-ai gândit vreodată ce se poate întâmpla dacă îi lași cheia de la casă vecinului tău? Ei bine, exact de la această premisă aparent banală pornește „Tip Toe”, noul thriller suburban în cinci episoade semnat de genialul Russell T. Davies. Cu Alan Cumming și David Morrissey în rolurile principale, povestea ne arată cum o simplă favoare se poate transforma într-un coșmar absolut.

Dar de ce ne interesează pe noi o dramă britanică de cartier? Pentru că dincolo de suspans, serialul pune degetul pe o rană extrem de actuală și pentru societatea noastră. Vorbește despre cum internetul ne radicalizează și ne înstrăinează, transformând oameni normali în inamici. Este, până la urmă, o oglindă a tensiunilor pe care le simțim și noi zi de zi, fie în online, fie la banalele ședințe de bloc.

De la o simplă cheie la un război total

Davies, pe care probabil îl știi deja din producții de succes precum „It’s a Sin” sau „Years and Years”, revine cu o poveste născută dintr-o experiență cât se poate de personală. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, creatorul a mărturisit pe covorul roșu că ideea i-a venit chiar din viața reală, după ce el însuși i-a dat cheia unui vecin.

Iar lucrurile scapă rapid de sub control pe ecran.

„Tip Toe este povestea a doi vecini, Leo, care este gay și singur, și Clive, care este heterosexual și căsătorit, cu doi fii. Totul este în regulă între ei până când unul îi dă celuilalt cheia de la ușa din față, iar din acel moment, totul se va destrăma și intri într-o lume în care nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită.” – Russell T. Davies, Creatorul serialului

Și tot el adaugă că tensiunea ajunge la niște cote la care, până la final, absolut nimeni nu mai este în siguranță. cine nu a avut măcar o mică dispută cu vecinii? Numai că aici miza capătă proporții distopice, alimentate de ura din mediul online.

Un semnal de alarmă pentru noi toți

Mesajul din spatele ecranului este mult mai profund. Mai mulți membri ai distribuției au descris producția drept un adevărat „apel la arme” împotriva divizării din societate.

„Am ajuns atât de departe cu drepturile queer și suntem într-un loc foarte diferit de unde eram acum 30 de ani, dar simt că multe lucruri merg înapoi. acesta este un adevărat apel la arme.” – Charlie Condou, Actor

Actrița Iz Hesketh a vorbit, la rândul ei, despre importanța de a avea personaje reale, imperfecte pe ecran. Ea a menționat că producătorilor le e adesea teamă să arate comunitatea transgender altfel decât prin prisma unor oameni superbi și perfecți. Personajul ei este extrem de bine intenționat, dar puțin stângaci. Exact ca în viață,

Serialul urmează să fie lansat în curând pe Channel 4, iar discuțiile pe care le va genera promit să fie cel puțin la fel de aprinse ca acțiunea de pe ecran. Rămâne doar să vedem pe ce platformă de streaming va ajunge și la noi, pentru că e clar genul de poveste care te ține lipită de canapea.