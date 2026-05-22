Donni Davy, expertul premiat cu Emmy care a transformat sclipiciul și tușul grafic într-o mișcare globală prin serialul Euphoria, vrea să ne scoată definitiv din era „clean girl”. Creatoarea brandului Half Magic propune o întoarcere curajoasă la culori și texturi care ne fac să ne simțim vii.

Te-ai întrebat vreodată de ce trendul acela cu ten perfect și machiaj invizibil te face uneori să te simți epuizată? Sinceră să fiu, estetica super curată a devenit o presiune uriașă pentru noi, femeile mereu pe fugă. Trecerea spre un machiaj unde te poți juca pur și simplu cu un strop de sclipici pe pleoape înseamnă, de fapt, libertate și o pauză binemeritată de la standardele rigide de frumusețe.

Sfârșitul erei clean girl

Înainte să lanseze linia Half Magic în 2022, în colaborare cu studioul A24, Donni a petrecut ani de zile creând lookuri personalizate din produse care, tehnic vorbind, nu existau pe piață.

„Adevărul este că am combinat vopsele de ochi și sclipici de la diferite branduri, dar adesea nu se suprapuneau într-un mod compatibil. Am aflat mai târziu și că particulele de sclipici din gelurile pe care le foloseam pe ochi nu erau exact formulate pentru utilizarea pe ochi.” – Donni Davy, fondatoare Half Magic

Așa cum a detaliat recent Beautynewsdaily într-un interviu amplu, Davy a creat un brand unde găsești exact produsele acelea la care visai, dar care sunt sigure și extrem de ușor de folosit. Iar asta ne salvează enorm de mult timp dimineața, când abia apucăm să ne bem cafeaua.

Sclipici pentru adulți și trucuri rapide

Știu exact ce simți când auzi cuvântul sclipici. Te gândești instantaneu la festivaluri aglomerate sau la fetițe de cinci ani. Numai că Donni propune ceva complet diferit, numit „sclipici pentru adulți”. Produsul ei vedetă, Glitterpuck Pressed Fairy Dust, este o pudră presată infuzată cu apă care se aplică direct cu degetul. O tapotezi ușor și obții o strălucire sofisticată care rezistă toată ziua, fără să cadă pe obraji.

„Estetica clean girl este atât de lipsită de viață. Conectarea la culoare și strălucire prin machiaj te va face să te simți vie!” – Donni Davy, fondatoare Half Magic

Dar partea care îmi place cel mai mult la ea? Este incredibil de umană. Să fim serioase, nici ea nu are o rutină perfectă. Uită adesea să aplice crema hidratantă sau loțiunea cu SPF și își spală părul o singură dată pe săptămână cu șamponul Paul Mitchell Tea Tree Special. Pentru a evita încurcarea părului lung, folosește balsamul leave-în It’s a 10 Miracle și doarme noaptea cu el împletit în două cozi (un pont excelent și pentru noi, când vrem bucle lejere fără placă a doua zi).

Secretul pentru gene perfecte

Dincolo de produsele proprii, precum faimosul Sparklestik Eye Crayon care promite 12 ore de culoare fără să se strângă în pliul ochiului, Donni are o listă scurtă de favorite. Folosește constant crema hidratantă Sofie Pavitt Omega Rich, picăturile de ochi Lumify și crema nuanțatoare Live Tinted Hueguard SPF 50.

Și pentru că mereu căutăm acel truc care să schimbe totul, iată ce ne sfătuiește ea când aplicăm mascara: folosește un mic ventilator portabil pentru a usca genele între straturi. Asta previne lăsarea lor pe parcursul zilei.

Dacă brandul va reuși să lanseze noi colaborări cu regizoarele ei preferate, precum Greta Gerwig sau Chloe Zhao. Până atunci, ventilatorul pentru mascara și creionul colorat rămân pe lista noastră scurtă de încercat mâine dimineață.