Demi Moore a apărut la Festivalul de Film de la Cannes cu o schimbare de look care a atras imediat toate privirile. Actrița a renunțat vizual la părul ei negru și lung până la talie în favoarea unui lob care îi atinge delicat clavicula. Noua coafură a fost realizată de hairstylistul ei de încredere, Dimitris Giannetos, cel care se ocupă de obicei și de schimbările de nuanță ale unor vedete precum Kim Kardashian sau Amal Clooney.

De ce ne interesează pe noi această transformare? Sinceră să fiu, o tunsoare bine calibrată precum acest lob reprezintă echilibrul perfect între o formă sofisticată și lejeritatea de care avem atâta nevoie în fiecare zi. Este dovada clară că poți renunța oricând la un stil semnătură pentru o prospețime care îți ia ani de pe chip, fiind absolut ideală pentru zilele calde de vară.

O istorie a transformărilor curajoase

Părul ei extrem de lung a fost mereu un simbol al feminității, tinereții și puterii, mai ales în cel mai recent film al ei, „The Substance”. Dar, de-a lungul anilor, Demi nu s-a ferit deloc de transformări radicale. Sigur îți amintești de tunsoarea pixie din „Ghost” sau de părul ras complet pentru „G.I. Jane”.

Iar la Săptămâna Modei de la Milano, la show-ul Gucci, a mai apelat la un truc similar. Acolo a afișat un bob scurt până la bărbie, purtând o jachetă de piele mulată și avându-l ca accesoriu principal pe micro-chihuahua-ul ei, Pilaf.

Secretul din spatele noului look

La Cannes, unde participă anul acesta ca membră a juriului, look-ul a fost cu totul special. buclele ei moi și periate au fost ridicate la creștet pentru un plus de volum și înălțime, fiind cu aproximativ 15 inci mai scurte decât coama până la șolduri pe care a purtat-o pe Croazetă pe parcursul săptămânii trecute. Giannetos a numit această coafură „De-Marilyn Bob”.

Pentru a obține acea strălucire de revistă și un finisaj lucios, Vogue a relatat recent că hairstylistul a folosit produse Kérastase Chronologiste și Elixir Ultime. Machiajul semnat de Raoul Alejandre a urmat sensibilitățile ei clasice de glam, cu un contur sculptat al obrajilor, sprâncene arcuite și definite, plus un fard de obraz roz, aplicat difuz.

„Am vrut să-i ofer lui Demi Moore o transformare majoră pentru primul show al lui Demna la Gucci. Am vrut să evidențiez personalitatea frumoasă a lui Demi prin păr… Iconic, fabulos, îndrăzneț, dar în același timp, fără efort.” – Dimitris Giannetos, Hairstylist

Așa a explicat el look-ul anterior de la Milano, care era cu 22 de inci mai scurt decât stilul ei obișnuit. Acum, pe covorul roșu francez, rochia albastru cobalt creată pe comandă de Self Portrait, accesorizată cu un colier statement Swarovski și cercei pandantiv, a întregit o apariție absolut impecabilă.

O iluzie optică sau o decizie permanentă

Sezonul tunsorilor lob este clar în plină desfășurare, mai ales după ce și Rosalía a debutat la începutul lunii un „clavi-cut” proaspăt creat de hairstylistul londonez Larry King. Numai că în cazul lui Demi rămâne o mare întrebare.

Oare vedeta chiar a rămas fidelă acestei presupuse tunsori de data aceasta, sau este doar o altă iluzie optică genială? Urmează să vedem la următoarele ei apariții de la Cannes dacă faimoasele ei șuvițe lungi și negre vor zbura din nou libere.