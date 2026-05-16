Demi Moore a transformat covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes într-un adevărat podium personal. La 63 de ani, actrița a atras absolut toate privirile într-o rochie argintie strălucitoare, cu un decolteu adânc, demonstrând că rafinamentul nu ține cont de buletin.

Gândește-te la de câte ori ai auzit că după o anumită vârstă ar trebui să ne îmbrăcăm mai conservator. Ei bine, apariția ei dărâmă exact acest mit obosit, arătându-ne că senzualitatea și eleganța sunt o chestiune de atitudine, nu de ani. Este o lecție de stil pe care o putem aplica oricând, chiar și atunci când ne alegem ținuta pentru o simplă ieșire cu fetele.

Până să ajungă în acest punct, parcursul ei la prestigiosul festival a fost destul de diferit. Anul acesta, lucrurile stau cu totul altfel. Actrița face parte din juriul oficial al competiției, alăturându-se unui grup select de cineaști care vor decide câștigătorii marilor premii de pe Croazetă.

Strălucire în argintiu și pene roz

La ședința foto pentru Trofeul Chopard, organizată la Hotelul Carlton, Demi a purtat o creație lungă, mulată, plină de detalii prețioase și franjuri delicați. Și chiar când credeai că ținuta nu poate fi mai spectaculoasă de atât, a adăugat un palton din pene roz pudrat și pantofi cu vârf ascuțit în aceeași nuanță. O combinație care amintește de farmecul vechiului Hollywood.

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, vedeta și-a completat look-ul cu cercei cu diamante și un machiaj natural. A ales să își lase părul lung și închis la culoare să curgă în valuri lejere peste umeri.

O garderobă asumată și plină de curaj

Sincer, garderoba ei de la Cannes este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru noi toate. Zilele trecute a impresionat într-o rochie stacojie cu detalii sculpturale, apoi a ales o creație personalizată Jacquemus cu peplum și o fustă sirenă acoperită cu paiete perlate. Dar dincolo de haine, bucuria ei este cea care fascinează cu adevărat.

„Am avut o experiență minunată aici acum doi ani, și doar să fiu înconjurată de dragostea pentru cinema, bucuria de a mă scufunda alături de cei care împărtășesc această pasiune, este pur și simplu o adevărată bucurie. Și cine se poate plânge de priveliștea frumoasă a acestui loc incredibil?.” – Demi Moore, Actriță și Membru al Juriului

Iar trecerea de la simplu spectator la jurat cu drepturi depline este uriașă pentru ea.

„Mai fusesem la Festivalul de Film de la Cannes o singură dată înainte, și doar ca însoțitor al cuiva. Așa că să fiu aici mă face să mă simt cu adevărat, cu adevărat imens de onorată, mă simt ca o fetiță care joacă la nivel mare.” – Demi Moore, Actriță și Membru al Juriului

Festivalul mai are câteva zile pline până la gala de închidere, timp în care juriul trebuie să delibereze asupra marelui premiu. Până la aflarea câștigătorilor oficiali, ne rămâne pe retină această atitudine debordantă care ne provoacă să renunțăm la inhibițiile vestimentare, indiferent de etapa vieții în care ne aflăm.