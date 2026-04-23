Fanii filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada” mai au de așteptat o săptămână până la lansarea în cinematografe a mult-așteptatei continuări, pe 1 mai. Între timp, designerul de costume Molly Rogers a dezvăluit câteva secrete din spatele garderobelor purtate de Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt.

O revenire firească

Molly Rogers nu este un nume nou în acest univers. Ea a lucrat alături de Patricia Field la garderoba primului film, în 2006, așa că revenirea a fost una naturală. „Știam că sunt cea mai potrivită persoană pentru asta – ajută foarte mult să ai acea perspectivă istorică”, spune Rogers. O misiune deloc ușoară, dar plină de satisfacții.

Reîntâlnirea cu echipa a fost un alt punct forte. „A fost ca și cum m-aș fi întors într-o tabără de vară cu oameni de care mi-a fost dor și pe care voiam să-i revăd”, adaugă ea. Obiectivul pentru noul film a fost să construiască pe energia originalului, dar să aducă și ceva complet neașteptat. „ADN-ul primului film este atât de puternic”, recunoaște Rogers, care a ținut totuși să precizeze: „Am vrut să-i ofer perspectiva mea”.

Puterea Mirandei și misterul pantofilor

Pentru editorul Runway, Miranda Priestley (interpretată magistral de Meryl Streep), direcția a fost clară de la început. Rogers a vrut ținute care să proiecteze instantaneu putere și forță. „Era clar că o femeie puternică precum [Miranda] ar avea o siluetă foarte puternică”, explică designerul. „Nu ar avea nevoie de multe brizbrizuri… Cu o actriță ca Meryl, nu trebuie să o împodobești”.

Dar stai puțin, ce-i cu controversații pantofi Valentino Rockstud pe care Miranda îi poartă în primul teaser al filmului? V-ați întrebat cine a avut ideea? Ei bine, se pare că nu a fost Molly Rogers. „Nu eram acolo în ziua în care filmau acea scenă și pur și simplu i-au pus pantofii”, se apără ea. „Nu am crezut că este potrivit pentru personajul Mirandei să poarte un Rockstud, dar le-a plăcut cum arăta. Când am văzut agitația pe tema asta, am zis: «Sunt nevinovată!»”.

Andy și Emily, stiluri transformate

Iar celelalte personaje nu au fost neglijate. Emily Charlton (Blunt), care acum are o funcție de conducere la o casă de modă importantă, trebuia să aibă un look pe măsură. „Personajul lui Emily este atât de ager la minte, iar costumele ei trebuiau să aibă tăișul primului film”, spune Rogers. Pentru a obține acest efect, echipa a făcut o razie la cumpărături: „Am mers la Century 21 o zi întreagă și am adunat Vivienne Westwood, Rick Owens, Margiela”.

În schimb, look-ul lui Andy Sachs (Hathaway) este mai temperat, deși la fel de stilat. „În primul film, Andy este un pește pe uscat, dar în al doilea este o călătoare prin lume, pentru că este reporter”, explică Rogers. „si, nu a respins total lumea modei, pentru că este o newyorkeză”. Inspirația originală a lui Pat Field pentru Andrea a fost, surprinzător, Annie Hall. Așa că Rogers a imaginat-o pe Andy cumpărând din magazine second-hand (celebrele consignment stores americane), curatorind o selecție inteligentă de sacouri și cravate.

Când designerii stau la coadă

Una dintre cele mai mari diferențe între cele două producții? Bugetul și accesul la designeri.

Lucrurile s-au schimbat radical.

„În primul film, au existat case de design care [nu au vrut] să participe”, își amintește Rogers. „Domnul Valentino a fost primul designer care a spus: «Orice aveți nevoie»”. De fapt, pentru sequel au fost atât de mulți designeri dornici să contribuie, încât multe ținute spectaculoase nu au mai ajuns în varianta finală a filmului, inclusiv o creație Dior personalizată pentru personajul lui Blunt, realizată de Jonathan Anderson.

Dincolo de haine, Rogers subliniază importanța colaborării cu actorii. „Dacă un actor este colaborativ și nimănui nu-i este teamă să ofere o idee, faci o ținută mai bună și faci un film mai bun”, consideră ea. Și, pe bune, a plecat cineva acasă cu suveniruri de pe platou? Se pare că da. „Meryl a cerut ceva în timp ce pleca [de pe platou]”, își amintește Rogers. „Nu-mi amintesc ce a fost”.