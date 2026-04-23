Emily Blunt a atras toate privirile la premiera europeană a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eveniment desfășurat miercuri, 22 aprilie, în Leicester Square din Londra. Actrița a ales o ținută custom Balenciaga complet roșie, marcând astfel finalul turneului mondial de promovare a peliculei. Apariția vine la scurt timp după premiera mondială de la New York, unde a impresionat într-o rochie Schiaparelli de culoarea șampaniei.

O apariție monocromă spectaculoasă

Ținuta îndrăzneață a lui Emily Blunt a fost, pe bune, un omagiu adus francizei. Look-ul a fost compus dintr-un top tip bustieră cu o trenă dramatică și pantaloni slim, croiți impecabil, realizați dintr-un amestec de lână și mătase. Totul într-o nuanță vibrantă de roșu.

Iar încălțămintea a fost piesa de rezistență. Actrița a purtat pantofii Duchesse de la Balenciaga, din piele de vițel roșie. Acest model se remarcă printr-un vârf asimetric subtil îngustat și un decupaj adânc în formă de V, renunțând la linia joasă și curbată a unui pantof clasic. Până la urmă, forma tocului creează o boltă distinctivă, care a putut fi admirată datorită pantalonilor mulați.

Recomandari Emily Blunt uimește cu 399 de perle la premiera Diavolul se îmbracă de la Prada 2

O alegere deloc întâmplătoare.

Referința este clară pentru fanii seriei: afișele filmului prezintă pantofi roșii cu tocuri în formă de furcă.

Meryl Streep, fidelă Prada

Dar Meryl Streep nu s-a lăsat mai prejos. Și ea a mers pe aceeași cromatică puternică, alegând, cum altfel, o ținută Prada pentru premiera finală. După ce la New York a purtat o rochie-capă Givenchy roșie cu cizme negre Stuart Weitzman, la Londra a optat pentru un palton roșu statement, lucios, asortat cu pantofi stiletto din satin de la aceeași marcă.

Recomandari Emily Blunt reinventează manichiura roșie cu flori 3D pe 4 unghii

Ținuta a fost completată de o pereche de pantaloni negri subțiri și un top alb, lăsând paltonul să fie piesa centrală.

Ce știm despre noul film

Mult-așteptata continuare a filmului din 2006 este regizată tot de David Frankel. Acțiunea din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” o regăsește pe Andy Sachs (Anne Hathaway) la aproximativ 20 de ani după ce a fost asistenta redactorului-șef Miranda Priestly (Meryl Streep), lucrând acum ca editor la revista Runway.

Pe lângă Hathaway și Streep, revin în rolurile consacrate Emily Blunt (ca Emily Charlton) și Stanley Tucci în rolul lui Nigel Kipling. V-ați întrebat cine se ocupă de costume de data aceasta? Molly Rogers este cea care preia ștafeta de la Patricia Field, designerul de costume al primului film.

Recomandari Anne Hathaway este diavolul în roșu la premiera The Devil Wears Prada 2

Filmul este programat pentru lansare pe 1 mai.