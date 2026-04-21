Emily Blunt a atras toate privirile la premiera din New York a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Actrița a apărut pe covorul roșu într-o creație couture Schiaparelli, accesorizată cu bijuterii ce însumează un număr solid de perle, fiind prima sa apariție publică pentru promovarea noului film.

O rochie direct de pe podium

Pentru eveniment, Blunt a ales o rochie Schiaparelli din recenta colecție de primăvară couture 2026. Designul sculptural a impresionat printr-un corset mulat din rafie și o fustă voluminoasă, etajată, o alegere îndrăzneață și plină de stil. Iar legătura cu designerul Daniel Roseberry este una strânsă. El este cel care i-a creat și rochia purtată la gala Oscar din 2024, când a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriță în rol secundar” pentru prestația din filmul Oppenheimer.

Bijuterii cu aproape 400 de perle

Dar ce ar fi o ținută couture fără bijuteriile potrivite? Blunt a optat pentru piese elegante din colecția „Les Pétales Place Vendôme Rosés” de la Mikimoto. Colierul său spectaculos era realizat din 156 de perle de cultură Akoya, completate de petale din aur roz de 18 karate și diamante de 4,86 karate. Și nu e totul. Actrița a purtat și brățări de la același brand, care totalizau, doar ele, 243 de perle de cultură Akoya la încheietura mâinii.

Pe bune, un total de 399 de perle.

Un look demn de Emily Charlton

Nu de puține ori, actorii se inspiră din personajele lor. V-ați gândit vreodată cum s-ar îmbrăca Emily Charlton în viața reală la un astfel de eveniment? Ținuta teatrală a lui Blunt pare a fi răspunsul perfect. Este exact genul de ansamblu pe care personajul ei l-ar purta cu mândrie la Met Gala sau la săptămâna modei couture, o abordare pe care am putea-o numi, fără să greșim, „method dressing” (o tehnică în care actorul se contopește cu personajul). Până la urmă, vorbim despre un personaj care a rostit celebra replică: „Sunt dezolată, ai vreun angajament anterior? Vreo convenție hidoasă de fuste la care trebuie să mergi?”.