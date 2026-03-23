Meghan Markle a reușit din nou să atragă atenția fanilor de pe Instagram cu o ținută neașteptată. Ducesa de Sussex a purtat o rochie de vară în valoare de 260 de lire sterline, perfectă pentru canicula din Montecito, dar a asortat-o cu un accesoriu considerat emblematic pentru cumnata sa, Kate Middleton.

O rochie perfectă pentru caniculă

Profitând din plin de vremea însorită, Meghan a ales o rochie superbă, potrivită pentru temperaturile ridicate, pe care a prezentat-o pe contul de Instagram al brandului său de lifestyle, As Ever. Piesa vestimentară este o creație a mărcii americane Brochu Walker. Cunoscută sub numele de „Havana”, rochia este realizată într-o nuanță de ivoriu care reflectă lumina și are o fustă supradimensionată și mâneci delicate, bufante. La un preț de 260 de lire, pare alegerea ideală pentru garderoba de vară.

Surpriza din picioare

Numai ca surpriza a venit de la încălțăminte. În timp ce filma conținut pentru platforma sa de social media, soția Prințului Harry a apărut încălțată cu o pereche de cizme de cauciuc Hunter, în ciuda căldurii. V-ați fi gândit la o asemenea combinație?

Cizmele de cauciuc sunt un articol esențial pentru activități în aer liber, mai ales pe vreme rece. Ele oferă izolație, confort și aderență pe terenuri dificile, cum ar fi cele din zonele împădurite.

Accesoriul preferat al lui Kate Middleton

Iar aici lucrurile devin și mai interesante. Cumnata lui Meghan, Prințesa de Wales, este o mare admiratoare a cizmelor de cauciuc. E drept că este singurul articol vestimentar pe care mama Prințului George, a Prințesei Charlotte și a Prințului Louis îl poartă cu un aplomb vizibil. Deși cizmele de cauciuc nu sunt recunoscute pentru flerul lor stilistic, fiind considerate mai degrabă piese durabile pentru perioadele ploioase, soția Prințului William le transformă într-o adevărată declarație de modă. Acestea completează perfect garderoba sa country, plină de jachete outdoor, eșarfe somptuoase și pantaloni slim-fit într-o multitudine de nuanțe de verde și maro.

Brandul de suflet al Prințesei de Wales

Deși Kate a fost văzută purtând cizme Hunter, la fel ca Meghan, brandul ei preferat este Le Chameau. Modelul său de bază este „Vierzonord Neoprene Lined Wellington Boot”, care costă 220 de lire sterline.

O alegere clasică, nu una dictată de trenduri.

Este ușor de înțeles de ce optează pentru acest stil și brand. Compania (care există încă din anii 1920) a fost primul producător de cizme care a folosit un fermoar la un model din cauciuc. Asemenea multor articole din garderoba lui Kate, acestea sunt clasice, atemporale și concepute să reziste mulți ani.