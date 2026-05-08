Sharon Stone, actrița iconică, a demonstrat recent că stilul nu are vârstă, apărând pe platoul emisiunii Jimmy Kimmel Live! într-o rochie mini de la Saint Laurent care a atras toate privirile. La 68 de ani, ea a îmbrățișat cu curaj trendul „naked dress”, confirmând că micro-rochiile pot fi o declarație vestimentară puternică și pentru femeile aflate la o vârstă matură.

Curajul de a fi tu insati, indiferent de varsta

Actrița a optat pentru o rochie mini de culoare verde-oliv, semi-transparentă, ce i-a expus subtil sutienul. Aceasta piesă vestimentară, cu un decolteu asimetric și o siluetă mulată, era decorată cu detalii drapate și tăiată sus pe coapsă, îmbrățișând pe deplin trendul „micro”. Peste rochie, Sharon a purtat un blazer de culoare ivory, cu umeri structurați, completând ținuta cu ciorapi plasă transparenți, pantofi nude cu toc și cercei statement. Coafura ei clasică, un bob slick back, și machiajul glam, cu ochi bronz și buze lucioase, au desăvârșit look-ul. Nu-i așa că e inspirațional să vezi o femeie care își asumă stilul cu atâta încredere?

Trendul „naked dress” reinterpretat

După interviu, actrița a împărtășit o serie de fotografii cu ținuta ei elegantă pe Instagram, mulțumind echipei sale și brandurilor implicate. „Had the best time with @jimmykimmel @ysl @amyoresman @guiniushair @shahcolor @theparislibby @euphoria @hbo,” a scris ea în descriere. Trendul „naked dress” se definește prin materiale aproape invizibile, cum ar fi plasa transparentă, tricotajele metalice, zalele, dantela și organza vaporoasă. Dar Sharon a abordat trendul într-un mod mai subtil, alegând o rochie semi-transparentă care i-a expus lenjeria intimă fără a dezvălui prea mult. Si, pe bune, a aratat fantastic!

Lenjeria intima ca piesa vestimentara

Sutienele expuse fac parte dintr-un trend mai amplu, cel al lenjeriei intime purtate ca piesă de exterior, care a fost prezent pe podiumurile de modă. De exemplu, în timpul prezentării Miu Miu pentru toamna/iarna 2025, sutienele au fost stratificate sub tricotaje cu nervuri sau au apărut de sub rochii de mătase volănoase. Iar asta ne face să ne gândim: cât de mult curaj ai să îți asumi un astfel de stil? Hellomagazine aduce in discutie cum Sharon Stone nu se teme de experimente vestimentare riscante. Ea a abordat anterior iconografia ei hollywoodiană, cunoscută pentru rolurile sale de „bombshell” în filme precum Basic Instinct. „I was not a sex symbol. I was a symbol of a woman you couldn’t control,” a declarat ea.

Filozofia de frumusete a lui Sharon Stone

Actrița a îmbrățișat îmbătrânirea la Hollywood și nu s-a ferit niciodată să discute despre standardele de frumusețe. „This idea that being youthful is the only thing that’s beautiful or attractive simply isn’t true,” a spus ea revistei Shape. „I don’t want to be an ‘ageless beauty.’” Asta da atitudine! Sharon și-a împărtășit și părerea despre procedurile cosmetice. „If you want to have plastic surgery or cosmetic surgery, live it up; go ahead and have it,” a declarat ea pentru Harper’s Bazaar. „But if you don’t want to have it, don’t have it.”

Abordarea naturala a frumusetii

În schimb, actrița preferă o abordare naturală a regimului său de frumusețe. „I’m very Scandinavian in that I think it’s important to scrub your skin,” a declarat ea anterior pentru Allure. „I’m not a person who believes in a ton of different steps, just clean your face well with hot water and scrub.” Este atât de simplu, și totuși, atât de eficient! Și, să fim serioase, uneori cele mai bune sfaturi vin din cele mai neașteptate locuri. Așa că, data viitoare când te gândești la rutina ta de îngrijire, poate că ar trebui să iei în considerare abordarea minimalistă a lui Sharon.