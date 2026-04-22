Înainte de a deveni Prințesa de Wales, Kate Middleton era, la 24 de ani, iubita Prințului William și o prezență constantă pe scena socială londoneză. O apariție din 2006, de la deschiderea unui magazin din Chelsea, dezvăluie un stil complet diferit de cel pe care îl afișează astăzi, unul pe care, cel mai probabil, nu l-ar mai aborda niciodată.

Tinuta de „It-girl” a anilor 2000

Prezentă la inaugurarea magazinului The Shop at Bluebird (un magazin de pe King’s Road, închis între timp), Kate a arătat ca un personaj dintr-o comedie romantică a anilor 2000. A purtat o rochie tip furou, cu imprimeu floral, decolteu în V și un tiv delicat din broderie englezească. Peste rochie, a adăugat o jachetă scurtă, roz, cu volane la tiv, pe care a încheiat-o pentru a-și marca talia.

Dar accesoriile au fost cele care au completat, pe bune, estetica de petrecere a acelor ani. Kate a ales o geantă de umăr din piele roz aprins, cu detalii de ciucuri, și o pereche de pantofi cu toc kitten de culoare cireșie, decorați cu o cataramă. Iar coafura era complet diferită de look-ul său emblematic de acum. Părul său lung și șaten era tuns în scări, cu un breton lung, aranjat într-o parte.

Roșu aprins la meciul de polo

Rochia florală nu a fost singura ținută îndrăzneață a lui Kate din 2006. Pe 17 iunie, la meciul caritabil de polo Chakravarty Cup de la Ham Polo Club, viitoarea prințesă a demonstrat că avea un fler vestimentar bine definit și înainte de nunta regală.

Pentru acest eveniment, a ales o nuanță superbă de roșu aprins. A purtat o rochie petrecută cu buline, confecționată dintr-un jerseu fluid și mulat. În stilul clasic al anilor 2000, a asortat-o cu o pereche de sandale cu platformă și toc wedge, decorate cu flori, în aceeași culoare vibrantă. Și, fireste, nu puteau lipsi ochelarii de soare minusculi, un accesoriu obligatoriu pentru orice fată cool din acea eră.

Pasiunea pentru rochiile de vară

Kate avea, se pare, o slăbiciune și pentru rochiile de vară cu guler halter. Acest lucru a fost clar pe 15 iulie, când a apărut la Tidworth Polo Club pentru a-l susține pe Prințul William.

A îmbrăcat o rochie cu umerii goi și un imprimeu îndrăzneț.

Un stil definitoriu pentru acea perioadă.

Evoluția stilului regal

V-ați fi imaginat-o așa? Stilul actual al Prințesei de Wales a evoluat vizibil de-a lungul anilor. O comparație clară se poate face cu ținutele purtate vara trecută, cum ar fi cea de la finala masculină de la Wimbledon.

Atunci, ea a ales o rochie atemporală de un albastru regal, cu o croială clasică în formă de A, semnată de Roksanda. Piesa, decorată cu o fundă, avea tot un decolteu în V, însă tocurile roz aprins și geanta în stil boho dispăruseră complet din peisaj.