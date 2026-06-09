Savannah Guthrie i-a atras atenția colegei sale, Jenna Bush Hager, în direct la emisiunea Today Show, din cauza unei alegeri vestimentare cel puțin curajoase. Mai exact, o pereche de sandale roșii masive asortate la o rochie albă vaporoasă.

Sincer, de câte ori nu am fost și noi în situația asta? Să fim serioase. Vrem să arătăm bine la birou sau la o ieșire, dar parcă nu am renunța la încălțămintea aia comodă care ne salvează picioarele într-o zi lungă. Fix despre asta e vorba aici, despre eterna luptă dintre confortul absolut și regulile nescrise de styling.

Confort versus stil în direct

Jenna nu este la prima apariție care stârnește reacții luna aceasta. La începutul lui iunie, ea a creat un moment simpatic după ce a apărut îmbrăcată identic cu o altă colegă de platou, Dylan Dreyer, ambele purtând rochii mini albastru pudrat. Numai că de data aceasta, discuția a luat o altă turnură.

Recomandări Decizia vestimentara care a surprins pe toata lumea la Monaco. Cum a aparut Printesa Charlene la F1

Iar acum, subiectul a fost o rochie maxi albă, fără mâneci, combinată cu acele sandale din piele roșie cu catarame aurii. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material de culise, Savannah nu a criticat încălțămintea în sine, ci doar combinația aleasă pentru emisiune.

„Are acești pantofi foarte eleganți, dar butucănoși. I-ai văzut. Sunt foarte la modă. Îmi plac. I-a purtat de o sută de ori. Am vrut să-i cumpăr. Nu i-am putut găsi. Dar zic, nu cu rochia asta.” – Savannah Guthrie, Prezentatoare TV

Piesa de rezistență a garderobei

Dar Jenna a avut o explicație simplă pe care orice femeie o înțelege perfect din prima secundă. Când a fost întrebată în culise de ce a făcut această alegere, răspunsul a venit natural. „E pentru că sunt confortabili”, a replicat ea zâmbind.

Recomandări Alegerea vestimentară care a surprins pe toată lumea. Ce poartă nepoata Prințesei Diana

Și Savannah a recunoscut imediat că iubește sandalele respective. Le-a numit un fel de „Birks de designer” și le-a catalogat drept fabuloase. Ba chiar a ajuns să le probeze ea însăși, asortându-le la ținuta ei formată dintr-o fustă maxi în dungi alb-roșii și o bluză bleumarin.

„Îmi poartă pantofii, i-a stilizat corect.” – Jenna Bush Hager, Prezentatoare TV

Gândește-te puțin la propria ta garderobă. Sigur ai și tu acea pereche de încălțări de care pur și simplu nu te poți despărți. Până la urmă, decizia finală ne aparține.