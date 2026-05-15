Vremea surprinzător de rece de vineri nu a oprit-o pe Ducesa Sophie din a face o declarație de stil impecabilă la Royal Windsor Horse Show 2026. Vorbim despre o ținută care ne-a atras imediat atenția prin amestecul perfect de piese relaxate și detalii cu greutate istorică.

Și de ce ne interesează pe noi acest detaliu aparent minor? Pentru că ținuta ei, descrisă ca având un cod vestimentar „Sloane Ranger”, este exemplul perfect despre cum poți adăuga o notă feminină și rafinată unei baze masculine. Gândește-te la o pereche de blugi cu croială barrel, un blazer structurat din tweed și piesa de rezistență, o bluză florală cu guler încrețit, tip „pie-crust”. Este o lecție de stil pe care o putem aplica oricând vrem să ieșim din monotonia hainelor clasice de birou.

Detaliul care a scris istorie în anii 80

Iar asocierea nu este deloc întâmplătoare. Acest tip de guler este profund legat de regretata Prințesă Diana, care l-a transformat într-o semnătură personală în anii 1980. Fosta soție a Regelui Charles purta adesea această bluză cu guler încrețit, asortând-o inteligent fie cu un costum cu fustă, fie cu fuste midi sau pantaloni cu dungi.

Așa cum observă Hellomagazine într-un material publicat recent, Diana a făcut celebru acest guler cu volane în nenumărate ocazii. Cele mai memorabile apariții rămân cele din 1981, când a integrat gulerul într-o ținută semnată Jasper Conran, și din 1983, cu un design superb creat de Caroline Charles.

Dincolo de lecția de stil, apariția de la evenimentul ecvestru a avut și un moment cu adevărat cald. Ducesa a fost surprinsă interacționând cu un invitat care ținea un bebeluș în brațe. Sophie s-a topit pur și simplu, zâmbind plină de bucurie și ținându-i cu blândețe căpușorul celui mic.

O trimitere subtilă la rochia răzbunării

Dar, acum, nu este prima dată când Sophie alege să poarte ținute care amintesc puternic de codurile vestimentare ale Dianei. Imaginează-ți o seară din 2002, când Sophie a apărut într-o rochie neagră din satin absolut spectaculoasă.

Creația avea umerii goi, detalii încrețite și un corset care îi sublinia perfect silueta, fiind accesorizată elegant cu un colier cu diamante și cercei lungi, cu părul coafat în bucle lejere. Deși rochia ei era lungă până în pământ, a adus aminte instantaneu de faimoasa „rochie a răzbunării” purtată de Diana în 1994.

Știi momentul ăla când o rochie spune mai mult decât o mie de cuvinte? Exact asta a făcut Diana cu acea creație mini, mulată și decoltată, semnată de designerul grec Christina Stambolian. Apariția ei bombă a fost perfect sincronizată cu difuzarea interviului în care Prințul Charles de atunci îi mărturisea lui Jonathan Dimbleby că a fost necredincios în timpul căsătoriei.

Moștenirea merge mai departe la Londra

Pentru cele pasionate de istoria modei regale și de influența Prințesei, anul acesta aduce o oportunitate rară. Pentru a sărbători moștenirea „Prințesei Inimilor” în anul în care ar fi împlinit 65 de ani, se organizează un eveniment live tip podcast pe 24 iunie. Locația? Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences din Londra, un hotel de cinci stele vizitat în trecut de însăși Diana, de Prințul Charles, dar și de regretata Regină Elisabeta a II-a și Prințul Philip.

Biletele costă 70 de lire sterline, iar programul este puternic:

Acces la experții regali Emily Nash și Andrea Camaano, plus invitații Ingrid Seward, Andy Webb și Jacques Azagury.

O sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul prezent.

Un meniu „A Midsummer Night’s Dream Afternoon Tea” (evaluat separat la 85 de lire sterline de persoană).

Șansa de a vedea în persoană una dintre rochiile elegante ale Prințesei Diana și de a face o fotografie cu ea.

Un goodie bag de lux care conține produse de frumusețe de la branduri iubite de membrii familiei regale.

Până la urmă, stilul readus în prim-plan de Sophie ne demonstrează că piesele cu adevărat valoroase nu expiră niciodată, ci doar se transformă. Dacă brandurile vor inunda rafturile cu gulere încrețite în această toamnă, dar până atunci, o bluză cu detalii victoriene pe sub un sacou masculin rămâne formula pe care o poți încerca chiar mâine la birou.