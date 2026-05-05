Heidi Klum a reușit din nou să lase o lume întreagă fără cuvinte luni seară, la Met Gala 2026. Supermodelul în vârstă de 52 de ani s-a transformat complet într-o statuie de marmură care a prins viață, demonstrând că vârsta este doar un număr când vine vorba de curajul de a te exprima liber.

O iluzie optica perfecta pe covorul verde

Ai simțit vreodată teama de a ieși din tipare la un eveniment important? Ei bine, Heidi ne predă o lecție magistrală de asumare. Pe covorul verde al ediției din acest an, ea a purtat o creație personalizată semnată de Mike Marino. Materialele folosite au fost spandexul și latexul, transformând-o vizual într-o sculptură vie. Inspirația a venit din opere clasice precum Hristos Învăluit de Giuseppe Sammartino și Vestala Învăluită de Raffaele Monti.

Cifrele și detaliile te lasă pur și simplu mască.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Cum a aparut un artist celebru imbatranit cu 50 de ani la Met Gala

Supermodelul a glumit cu jurnaliștii prezenți pe covorul verde, spunând că i-au luat doar „20 de minute” să se pregătească înainte de a pleca spre cea mai mare noapte a modei.

Arta de a nu asculta de regulile altora

Tema Met Gala 2026 este Costume Art, iar codul vestimentar cere Fashion Is Art. Organizatorii au cerut invitaților „să ilumineze conexiunea indivizibilă dintre îmbrăcăminte și corp” și să exploreze „interacțiunea complexă dintre reprezentările artistice ale corpului și moda ca formă de artă încorporată”.

Într-un interviu publicat recent de Hellomagazine, vedeta a explicat exact cum i-a venit această idee nebunească. Iar curajul ei ne amintește de o realitate pe care o trăim și noi, femeile din România, când ne alegem ținutele. De câte ori nu ai renunțat la o rochie îndrăzneață de teamă că vei fi judecată la o nuntă sau la o petrecere în București? Heidi ne arată că trebuie să trecem peste aceste bariere mentale și să ne bucurăm de moment.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. O statuie misterioasa semnata Banksy a aparut in Londra

„Am început la Met. M-am plimbat prin Met și mi-am zis că este atât de frumos, iar draperia și totul este marmură”, a povestit ea. „Dar cum faci asta cu material textil? Pentru că par dură, dar sunt moale. Pot să stau jos. Pot să mănânc. E spumă și latex. Îmi place să fie puțin confuz. Este o iluzie.”

Filosofia unei femei care refuza sa fie plictisitoare

Dar de unde vine toată această dorință de a șoca mereu publicul? Mamă a patru copii, ea a mărturisit că se ghidează după o filosofie simplă, în care „mai mult înseamnă mai mult”. Să fim sincere, e o atitudine care cere o doză uriașă de încredere în propria persoană.

„Simt că ies în evidență, sunt oameni peste tot care văd când merg undeva. Nu o să merg în ceva plictisitor”, a explicat modelul. Ea privește moda ca pe o evadare (și o face cu o pasiune absolut molipsitoare). „Simt că sunt în industria visării, a explorării noului, a vederii unor machiaje sau ținute diferite, așa că simt că trebuie să port aceste lucruri distractive.”

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Cum a fost surprinsa celebra actrita la 45 de ani pe iaht

Mai mult, vedeta a recunoscut clar că „nu vreau să mă schimb” când vine vorba de stilul ei, indiferent de gurile rele. „Am fost pe pagina de interdicții [în modă] de atâtea ori, existau aceste emisiuni TV de modă unde pur și simplu mergeai pe covor și te făceau praf, dar simt că toți suntem diferiți la nivel individual. Am fost întotdeauna mai colorată și nu voiam să ascult de nimeni.”

Regina incontestabila a transformarilor

Și totuși, cine îi urmărește cariera știe prea bine că astfel de apariții nu sunt o noutate absolută pentru ea. Klum este recunoscută la nivel global drept o adevărată regină a transformărilor, în special datorită petrecerilor ei anuale de Halloween dedicate celebrităților din lista A. Acolo se asigură mereu că are cel mai ciudat și discutat costum al serii. De exemplu, în 2025, ea a apărut costumată în Medusa, creatura mitică având șerpi vii în loc de păr, capabilă să transforme oamenii în piatră cu o singură privire.

Numai că lista ei de deghizări din anii precedenți este mult mai lungă și include personaje iconice precum E.T. Din filmul lui Steven Spielberg din 1982, un păun, un vierme uriaș, o mumie, un extraterestru și chiar prințesa Fiona din Shrek.