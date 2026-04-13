Regina Maxima a Țărilor de Jos a revenit în Statele Unite, reafirmând că moda poate fi cel mai puternic instrument diplomatic. Alături de Regele Willem-Alexander, suverana a aterizat în Philadelphia pentru a da startul unei vizite de lucru menite să consolideze bazele unei relații istorice și strategice, care îi va purta și în Florida.

Stil diplomatic si o aparitie stralucitoare

Această deplasare nu este un eveniment izolat, ci face parte dintr-o foaie de parcurs ce i-a dus deja în Texas și California în 2022, iar apoi în New York și Georgia în 2024. Astfel, Statele Unite sunt consolidate ca un aliat indispensabil în materie de securitate, inovare și prosperitate. La prima sa apariție publică din cadrul călătoriei, regina olandeză a surprins pe toată lumea cu o ținută ce a inclus pietre verzi sclipitoare.

Pentru debutul său în Philadelphia, Maxima a ales să pună în valoare talentul olandez, optând pentru un design semnat de Jan Taminiau, unul dintre cele mai ilustre nume din moda olandeză. E drept că Taminiau și-a prezentat cea mai recentă colecție la Madrid, având ca modele fiicele celor mai fidele cliente ale sale.

Recomandari Colman Domingo a uimit la SNL cu 10 ținute spectaculoase și un omagiu emoționant

Un costum verde smarald, reeditat

Ansamblul, un costum verde smarald luminos cu un șal asortat, se remarcă prin broderia delicată și pietrele sale sclipitoare. Nu este prima dată când vedem acest design; Regina Maxima l-a purtat în 2017, în timpul unei întâlniri cu organizația Single Supermom, deși l-a accesorizat destul de diferit pentru această ocazie. Atunci, Maxima a asortat creația lui Jan Taminiau cu cizme confortabile cu toc negru, încălțăminte ideală pentru a te îmbrăca elegant în zilele ploioase de iarnă, și cu memorabila sa broșă-gândac. Un design geometric cu o bază aurie antică, împodobită cu pietre în tonuri de chihlimbar care seamănă cu aripile insectei. Până în prezent, nu a mai purtat-o.

Astăzi, în schimb, regina a optat pentru accesorii clasice. Deși ținuta sa cu broderii de smarald nu are nevoie de multe ornamente pentru a impresiona, ea a adăugat cercei cu diamante, pantofi clasici negri de la Gianvito Rossi, un clutch verde și negru cu finisaj metalic de la Natan, un inel cu o piatră verde mare și o brățară cu zale aurii și pietre colorate. Cum vine asta?

Dincolo de moda, o agenda diplomatica incarcata

Turneul, care îi va duce și în capitala Washington, D.C. și în statul Florida, va servi și la evidențierea relației strânse dintre Statele Unite și regiunea Caraibelor a Regatului, o legătură care depășește cu mult legăturile economice, aprofundând aspectele culturale și istorice. Cu această primă apariție, Maxima nu numai că a dat startul unei agende comerciale și politice intense, dar a demonstrat încă o dată că stilul său este o punte între tradiția europeană și proiecția internațională a Țărilor de Jos.

Recomandari Coachella 2026 dictează moda verii fuste mini, stil western și mult croșet

Între întâlnirile pe teme de inovare și cultură, Regele și Regina vor sublinia că cooperarea în cadrul NATO și legăturile transatlantice puternice sunt mai fundamentale ca niciodată pentru a garanta un viitor sigur și prosper pentru ambele națiuni.

Indiciul vestimentar pentru cina cu Donald Trump

Pe agenda de diseară se află o cină cu președintele Donald Trump la Casa Albă, iar misterul a ceea ce va purta Maxima pentru această ocazie importantă pare să fi fost rezolvat, potrivit blogului regal olandez Mode Koningin Maxima. Blogul raportează că, la sosirea sa pe aeroport, Maxima a fost văzută purtând o husă de haine de la brandul Me + EM. În vara anului 2025, Maxima a achiziționat un ansamblu din tweed auriu de la această etichetă, compus dintr-un salopetă și o jachetă, și l-a debutat la Adunarea Generală a Națiunilor Unite la sfârșitul lunii septembrie.

De atunci, jacheta a avut câteva apariții, în timp ce salopeta a rămas ascunsă în garderoba sa, așteptându-și momentul să strălucească din nou. V-ați gândit vreodată că o husă de haine poate spune atâtea? Numai că, se pare, astăzi ar putea fi ziua.