Dacă Jennifer Lopez știe să facă un lucru impecabil pe covorul roșu, acela este să ne ofere o rochie de neuitat. La premiera noii sale comedii romantice „Office Românce” din Los Angeles, unde joacă alături de Brett Goldstein și Amy Sedaris, vedeta a surprins pe toată lumea. Nu a ales o creație nouă, făcută pe comandă, ci o piesă de arhivă Atelier Versace din colecția couture primăvară 2004.

Și uite de ce contează asta pentru noi, dincolo de strălucirea neatinsă a vedetelor. Faptul că marile staruri preferă să caute prin arhive în loc să ceară haine abia scoase din atelier ne arată o schimbare uriașă de mentalitate. Hainele vintage nu mai sunt doar o opțiune sustenabilă sau de buget, ci au devenit cel mai râvnit lux, demonstrând că o piesă cu istorie bate oricând un trend trecător.

Trecutul devine noul viitor

Iar contextul din spatele acestei alegeri este chiar interesant. Așa cum a relatat Vogue într-un material recent, brandul italian se află într-o perioadă de tranziție, fără un designer principal, după plecarea lui Dario Vitale în decembrie, Donatella Versace având acum rolul de „ambasadoare”. Așa că, fără piese absolut noi la dispoziție, stiliștii Rob Zangardi și Mariel Haenn s-au întors la arhive. Gândește-te la legendara rochie purtată de J.Lo la premiile Grammy din 2000. Relația ei cu casa de modă este veche, așa că accesul la comorile brandului este garantat.

Miley și Blake redefinesc covorul rosu

Dar J.Lo nu este singura care face asta. Anul acesta, Miley Cyrus, Blake Lively și Anne Hathaway au readus la viață ținute vintage spectaculoase. Miley a primit steaua pe Hollywood Walk of Fame purtând o creație din toamna lui 2015. a arătat impecabil într-un design atât de specific anilor 2010.

La Met Gala din 2026, Blake Lively a ales o rochie pastel din primăvara lui 2006, cu o trenă uriașă de aproape 4 metri.

„Pentru că tema este bazată pe artă, am vrut să port o piesă de arhivă. Îmbrăcămintea este cu adevărat o pânză și spune o poveste, așa că să pot alege o piesă care are propria ei istorie și a trecut testul timpului, m-a făcut să mă simt specială.” – Blake Lively, Actriță

Moda anilor 90 revine în forta

Numai că surprizele nu se opresc aici. În timpul turneului de presă pentru „The Devil Wears Prada 2”, Anne Hathaway a purtat o rochie-sacou din era Gianni Versace, din toamna lui 1991. După mai bine de 30 de ani, piesa arată incredibil de modern și sexy.

Mecanismul prin care stiliștii se luptă pentru aceste piese rare este surprinzator, fie că le iau direct din seifurile casei de modă, fie de la dealeri vintage specializați. Așa că, un sfat de la noi: dacă urmărești de ceva timp o piesă vintage pe internet, dă click pe cumpără acum. Până la urmă, s-ar putea să te trezești că Jennifer Lopez licitează peste tine.