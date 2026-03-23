Helena Christensen, unul dintre supermodelele originale ale anilor ’90, se lansează la 57 de ani într-o nouă carieră. A devenit director artistic global pentru brandul danez de mobilier BoConcept, o mișcare inspirată de o pasiune care își are rădăcinile adânc în copilăria sa. Iar această tranziție, deși neașteptată pentru public, pare a fi cel mai natural pas pentru ea.

O pasiune născută în copilărie

Totul a pornit de la plimbările pe câmpurile de lângă Copenhaga. Într-un interviu exclusiv, Helena Christensen povestește cum a început totul. „În copilărie, crescând în afara Copenhagăi, căutam mereu obiecte pe câmpurile de lângă casa noastră – mici fragmente ale trecutului. Acel instinct de a colecționa și a selecta nu m-a părăsit niciodată.”

Această înclinație timpurie s-a transformat într-o adevărată filozofie de viață. Ea adaugă: „Întotdeauna am investit dragoste și atenție în crearea unor spații care să se simtă reconfortante și inspiraționale.”

Recomandari Patru viitoare regine ale Europei rescriu regulile modei regale

O tranziție neașteptată, la prima vedere.

Numai că, pentru ea, lucrurile sunt limpezi. Colaborarea cu BoConcept (o marcă daneză de mobilier de renume) „a venit foarte organic”, spune ea. „Am iubit interioarele, arhitectura și obiectele de când mă știu, așa că atunci când BoConcept m-a abordat, am simțit că este o continuare naturală a ceva ce trăiam deja în fiecare zi. Le-am admirat respectul profund pentru moștenirea designului danez.”

Călătoriile care au modelat-o

V-ați gândit vreodată cum anii petrecuți pe podiumurile din întreaga lume pot modela ochiul unui artist? Pentru Helena, exact asta s-a întâmplat. Cariera sa fulminantă, începută după ce a câștigat Miss Universe Danemarca în 1986 la doar 17 ani, a purtat-o pe toate continentele.

Recomandari Articolul despre Kate Middleton care a dispărut fără urmă de pe internet

De la ședințele foto cu celebrul Peter Lindbergh și prietenia cu Karl Lagerfeld, la apariția iconică în videoclipul „Wicked Game” al lui Chris Isaak în 1991, fiecare experiență a contribuit la viziunea sa estetică. „Călătorind prin lume ca model mi-a adâncit fascinația pentru arhitectură, meșteșug și design,” mărturisește ea. „Am absorbit totul – culori, texturi, forme – și acea cunoaștere și-a găsit în mod natural drumul în felul în care îmi creez spațiile.”

Casa, o oglindă a personalității

Pentru Helena, căminul este mai mult decât un simplu spațiu. Este o extensie a sinelui. Pe bune, comparația ei este genială. „La fel cum hainele pe care le porți exprimă cine ești și cum te simți, la fel și modul în care îți decorezi casa îți arată adevărata personalitate. Este arta de pe pereți, obiectele pe care le-ai colecționat, bucăți din natură. Te muți într-un spațiu gol și apoi, încet, îl aduci la viață.”

Viața ei se împarte între mai multe locuințe: un apartament în Manhattan, o casă de vacanță în Catskills, un refugiu în Copenhaga și o reședință de vară pe coasta daneză. În toate aceste locuri, micile bucurii sunt esențiale. Printre „ritualurile zilnice” pe care le iubește se numără „mersul la piață, gătitul, invitarea prietenilor, aprinderea lumânărilor”. Un confort constant este câinele ei, Kuma, un ciobănesc australian, iar unul dintre lucrurile ei preferate este „să-i ascult sunetele discrete”.

Recomandari Alexandra Leclerc, soția pilotului F1, apariție de vis într-o rochie Nina Ricci la Monaco

Și, deși este implicată total în noua sa carieră, moda rămâne o constantă. Recent, a fost prezentă la Săptămâna Modei de la Milano, la show-ul Tod’s, alături de actrițele Lily James și Minnie Driver, împărtășind momentul cu cei 1,2 milioane de urmăritori de pe Instagram. Helena a proiectat deja un șezlong inspirat de insulele Danemarcei, sperând să evoce sentimentul de sanctuar pe care îl oferă apropierea de apă.

Până la urmă, viziunea ei este simplă și profundă. „Pentru mine, designul înseamnă crearea de emoții pozitive și medii care se simt reconfortante, jucăușe și inspiraționale.”