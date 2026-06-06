Generația Z schimbă rapid regulile jocului, iar felul în care facem shopping ne dă deja indicii clare despre viitorul modei. Nike tocmai a anunțat cea mai vastă și elegantă colecție a sa pentru Cupa Mondială din 2026, aducând împreună șapte designeri de top și o inovație tehnologică absolut surprinzătoare pentru pantofii sport.

Ce-ar fi dacă am reuși să creăm o garderobă care ne simplifică viața, dar arată fabulos? Imaginează-ți că poți purta pe stradă exact încălțămintea pe care jucătorii o folosesc pe gazon, dar fără să te împiedici de crampoane. Granița dintre echipamentul de performanță și ținutele noastre de zi cu zi pur și simplu dispare. Asta înseamnă că piesele ultra-comode pe care le iubim devin acum piese de rezistență semnate de case celebre, o veste excelentă pentru femeile care vor confort fără să sacrifice stilul estetic.

O nouă eră pentru streetwear

Până nu demult, baschetul dicta regulile în materie de pantofi sport și modă urbană. Numai că trendul s-a schimbat subtil în ultimii ani. Tricourile de fotbal au devenit piese cool pe care le vedem integrate în ținute lejere de weekend, iar acum industria face un pas uriaș înainte.

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Proiectul gigant se numește X2. Cuprinde șapte colaboratori, fiecare fiind legat de o națională diferită. Gândește-te la Palace pentru Anglia, Jacquemus pentru Franța, Patta pentru Olanda, Slawn pentru Nigeria, PeaceMinusOne pentru Coreea de Sud și Virgil Abloh Archives pentru Statele Unite. Fiecare a avut mână liberă să creeze haine de lifestyle și echipament de pre-meci.

Inovația care schimbă regulile

Dar adevărata surpriză este seria de încălțăminte denumită Cryoshot. Într-un material amplu publicat recent de Wwd, aflăm cum brandul a reușit să transforme ghetele clasice de fotbal în pantofi de stradă. Soluția? Crampoanele modelelor istorice sunt încapsulate într-o carcasă transparentă din TPU, păstrând aspectul original, dar permițând purtarea lor pe asfalt.

„Am vrut doar să avem o abordare completă. Nu este modul obișnuit în care Energy face lucrurile, dar fotbalul este cel mai popular sport de pe glob.” – Hami Delimi, global senior brand director Nike Energy

Și chiar au reușit să aducă diversitate. Jacquemus a mizat pe un stil curat și vintage, incluzând pantaloni scurți și treninguri. În schimb, Patta a adus imprimeuri complexe și detalii culturale profunde, onorând rădăcinile fondatorilor din Surinam.

„Am vrut cu adevărat să o ținem aproape de noi înșine și să arătăm ce reprezintă compania, cum ar fi mediul din care provin fondatorii și oamenii care lucrează acolo.” – Vincent Van De Waal, creative director Patta

Cum purtăm performanța pe stradă

Iar muncă din spatele acestor pantofi a fost titanică. Enrico Carbonere, designerul expert din spatele proiectului, a testat nenumărate soluții din cauciuc și TPU pentru a găsi formula perfectă, ușoară și flexibilă, care să nu se tulbure în timp.

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Să fim serioase, cine s-ar fi gândit că vom ajunge să purtăm crampoane la o ieșire în oraș?

„Pentru a obține cea mai pură expresie, a trebuit să facem ceva care să reprezinte 100 la sută designul original al pantofilor, inclusiv tălpile exterioare. Inclusiv culorile, materialele, liniile, totul este o capodoperă de 360 de grade care a trebuit păstrată în întregime.” – Enrico Carbonere, Nike Energy expert designer

Primele modele din această serie revoluționară vor fi urmate de alte lansări pe parcursul anului. Până când aceste piese vor ajunge fizic pe rafturile magazinelor de la noi, rămâne deschisă întrebarea legată de prețul final al acestor colaborări exclusiviste.