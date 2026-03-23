Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, au atras toate privirile la Balul Trandafirilor de la Monaco, desfășurat pe 21 martie. Proaspăt căsătoriți, cei doi au impresionat prin eleganță, dar mai ales Alexandra, care a purtat o creație spectaculoasă ce a amintit de o prințesă Disney.

O rochie de vis semnată Nina Ricci

Alexandra, o cunoscută influenceriță cu milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, a ales o rochie superbă, creată special pentru ea de Nina Ricci. Realizată din satin somptuos, creația personalizată avea detalii aplicate cu migală și un decolteu elegant, lăsând umerii la vedere.

Look-ul său a fost imediat asociat cu cel al Prințesei Aurora din „Frumoasa din Pădurea Adormită”.

O apariție de neuitat.

Nuntă recentă și o cerere ca-n filme

Apariția lor la bal vine la scurt timp după căsătorie. Pilotul Ferrari și influencerița și-au unit destinele într-o ceremonie civilă privată pe 28 februarie, la Mairie de Monaco. A fost un eveniment restrâns, unde mireasa a purtat o rochie superbă tip sirenă de la Paolo Sebastian, împodobită cu dantelă Chantilly și un decolteu rotunjit.

Și, pentru a păstra legătura cu motorsportul, cei doi au plecat de la ceremonie într-un Ferrari de epocă în valoare de milioane.

Numai că povestea lor de dragoste a început cu un moment la fel de spectaculos. Charles a cerut-o în căsătorie în noiembrie 2025, cu doar trei luni înainte de nuntă, într-un decor de vis, cu lumânări și un covor de petale de trandafiri roșii așezate în formă de inimă. V-ați fi imaginat ceva mai romantic?

Eleganță regală pe covorul roșu

Alături de cuplul Leclerc, la eveniment au participat numeroși membri ai caselor regale. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit într-o rochie argintie Elie Saab, accesorizată cu cercei cu diamante. Ea a fost însoțită de soțul ei, Prințul Albert, și de cumnata sa, Prințesa Caroline de Monaco, care a optat pentru o jachetă argintie elegantă.

Iar Prințesa Alexandra de Hanovra a sosit într-o rochie albastră reflectorizantă, completată de o supra-rochie transparentă legată în talie.

Nici Lady Kitty Spencer (nepoata regretatei Prințese Diana) nu s-a lăsat mai prejos. A ales o rochie încrustată cu diamante din colecția Alta Moda de la Dolce and Gabbana, al cărei corset era brodat cu corali, cristale și perle pentru un finisaj complex. Ținuta a fost completată de un bolero roșu din pene și bijuterii statement.