Olivia Rodrigo a intrat oficial într-o nouă eră muzicală, dar asta nu înseamnă că renunță la stilul care a consacrat-o. Artista tocmai a lansat „drop dead”, primul single de pe viitorul său album „you seem pretty sad for a girl so in love”. Pentru a sărbători momentul, a ales, cum altfel, o rochie babydoll, consolidându-și imaginea de fană absolută a acestei piese vestimentare.

O nouă eră, același stil

Lansarea noului single a venit la pachet cu un videoclip regizat de Petra Collins, filmat în Palatul de la Versailles, cu trimiteri clare la estetica filmului „Marie Antoinette” al Sofiei Coppola. Stilul a fost asigurat de Chloe și Chenelle Delgadillo. În clip, Rodrigo apare într-o cămașă bleu și pantaloni bufanți de la Chloé pre-fall 2026, dar și într-o rochie mini cu perle, purtată în trecut pe ecran de regretata Jane Birkin.

Look-ul de la petrecerea de lansare

După lansarea oficială, Olivia a dat o petrecere la Feel Karaoke din Los Angeles. Acolo, a purtat o rochie babydoll custom, de culoare roz pal, creată de designerul Jane Doe. Mini-rochia avea un guler rotunjit și o fustă din tul roz. Iar în picioare a avut șosete albe peste genunchi și pantofi argintii Miu Miu, cu baretă dublă. Pentru a tempera look-ul adorabil, a purtat o geantă de umăr neagră, cu țepi, o colaborare Rixo x Dragon Diffusion, adăugând o notă de atitudine.

O formulă de succes repetată

Rochia babydoll a devenit, pe bune, semnătura Oliviei Rodrigo. Această formulă (rochie babydoll, șosete și pantofi cu baretă) este repetată și pe coperta noului său album, unde poartă o versiune vintage cu guler Peter Pan și pantofi Mary Jane de la Kurt Gieger. Într-un alt clip de promovare, a apărut într-o rochie mini roz pudrat de la Ciao Lucia, stilizată similar cu șosete pointelle și pantofi cu platformă Gucci Mary Jane.

Să repeți aceeași formulă vestimentară în fonturi ușor diferite pare o decizie îndrăzneață pentru un star, nu-i așa?

Dar pentru Rodrigo, funcționează. Artista pare foarte sigură pe stilul său personal, iar această consecvență îi stabilește ferm noua eră artistică, fără a face compromisuri.

De ce prinde atât de bine acest stil?

Chiar și înainte de acest album, Rodrigo a fost văzută purtând o rochie babydoll galben-unt de la brandul My Mum Made It. Potrivit lui Nyree Leckenby, fondatoarea mărcii, popularitatea acestui stil stă în echilibru. „Rochiile babydoll întruchipează lejeritatea și naturalețea pe care le dorim vara”, a declarat ea. „Silueta vaporoasă menține lucrurile simple la căldură, dar oferă în același timp un aer stilat și studiat. designului, ele ating echilibrul perfect între confort și nostalgie, fără a părea că te străduiești prea mult. Celebritățile le iubesc pentru că arată superb în fotografii și transmit un sentiment de lejeritate romantică, care rămâne totuși modern și unic.”

Nu e singura fană a rochiei babydoll

Stilul a persistat și pe podiumurile de modă, la branduri precum Chloé, Loewe și Valentino. Si alte celebrități l-au adoptat. Printre ele se numără Alexa Chung, Elle Fanning și Kaia Gerber, care preferă o estetică feminină și jucăușă, similară cu cea a Oliviei. Chiar și alte artiste, precum Sabrina Carpenter (care a purtat o rochie babydoll Dior rubinie la Coachella) și Addison Rae, sunt adeptele acestei siluete lejere.

Pe măsură ce temperaturile încep să crească, o rochie babydoll este o soluție simplă și rapidă de păstrat la îndemână în garderobă.