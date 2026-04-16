Julianne Hough, cunoscuta gazdă a emisiunii „Dancing with the Stars”, și-a luat o binemeritată pauză și s-a relaxat pe plajă. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii din scurta sa vacanță, în care apare într-un costum de baie minuscul, de culoare verde mentă, alături de cățelul ei, Sunny.

Fanii au reacționat imediat

Într-o postare de tip carusel, dansatoarea s-a bucurat de soare purtând o pălărie de paie și ochelari de soare, în timp ce își mângâia patrupedul. Într-unul dintre clipurile video, ea poate fi văzută alergând în apă alături de cel mai bun prieten al omului. Descrierea postării a fost simplă și la obiect: „E mereu soare”, însoțită de un emoji cu un câine.

Iar fanii au invadat secțiunea de comentarii. Unul dintre ei a scris: „O femeie extrem de frumoasă și talentată. Ai acel ceva special”, în timp ce un alt urmăritor a adăugat: „Absolut superbă.” Alții s-au concentrat pe relația ei cu Sunny. „Sunny este pur și simplu prea adorabilă. Ador legătura voastră”, a comentat un fan, iar altcineva a completat: „Amândoi îmi aduceți atâta bucurie!!”

Recomandari Sabrina Carpenter are 5 costume de baie care au încins internetul

Fotograful surpriză

Julianne a publicat și un Instagram Story în care se bronza într-un bikini negru cu buline albe. Stai puțin, cine făcea pozele? Chiar ea a dezvăluit misterul. Textul suprapus pe imagine era: „Mama este noul meu fotograf.”

Cele două s-au bucurat și de o drumeție, admirând apusul de pe o bancă aflată pe un deal, în timp ce mama ei îl mângâia pe Sunny.

Cine este, de fapt, Sunny?

V-ați întrebat cine este adorabilul patruped care o însoțește peste tot? Julianne și-a adoptat cățelul în 2023, anunțând vestea pe rețelele de socializare cu un mesaj simplu: „Spuneți bună ziua domnișoarei Sunny”.

Recomandari Motivul real pentru care Kate Middleton, 44 de ani, nu renunță niciodată la palton

Și, pe bune, pare că s-a îndrăgostit iremediabil. Într-un Story pe Instagram, ea a continuat: „Acum că Sunny și-a făcut debutul media, pregătiți-vă să fiți inundați de conținut perfect.” Într-un clip video extrem de dulce, în timp ce se alinta cu noul membru al familiei, i se putea auzi vocea spunându-i lui Sunny: „Ești perfectă. Te iubesc. Te iubesc atât de mult. Ești raza mea de soare, micuța mea Sunny.”

O iubire ce nu se uită

Atașamentul vedetei pentru câini nu este nou. În 2019, Julianne a trecut printr-un moment dificil, pierzându-și cei doi câini din rasa Cavalier King Charles Spaniel, pe nume Harley și Lexi. La vremea respectivă, ea a scris un mesaj emoționant despre „bebelușii mei, fiicele mele”, care au iubit-o profund.

„Iubirea pură este reală, a existat prin noi. Inima mea s-a extins și a simțit adevărul a ceea ce este posibil. Sunt veșnic recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru dragostea voastră. Vă mulțumesc că m-ați învățat cum să fiu mama voastră. Vă mulțumesc că mi-ați permis să ofer și să primesc iubire”, scria vedeta.

Recomandari Kate Middleton uimește într-o rochie Emilia Wickstead pe care o deține în 3 culori

Mesajul ei a continuat, plin de recunoștință. „Vă mulțumesc pentru săruturile voastre. Vă mulțumesc pentru binecuvântările voastre în fiecare minut al fiecărei zile. Vă mulțumesc că ați fost cele mai constante ființe din viața mea. Vă mulțumesc că ați fost voi.”

Julianne a încheiat postarea cu o declarație sfâșietoare: „Vă mulțumesc că ați fost îngerii mei păzitori pe acest pământ și cu atât mai mult acum. Nu am mai experimentat niciodată o iubire ca a noastră. Mi-e dor de voi. Vă iubesc pentru totdeauna. Acum sunteți libere.”